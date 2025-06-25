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AKEL’den AB’ye mesaj: Müzakereler Guterres çerçevesinde yeniden başlamalı

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AB’nin Kıbrıs Temsilcisi Johannes Hahn ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümünde AB'nin rolüne dikkat çekti; müzakerelerin Crans Montana’dan devam etmesi gerektiğini vurguladı.
AKEL’den AB’ye mesaj: Müzakereler Guterres çerçevesinde yeniden başlamalı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Stefanu ile Hahn’ın Kıbrıs sorunundaki mevcut aşama ve müzakerelerin yeniden başlama perspektifiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, görüşmede yaptığı konuşmada, AB’nin Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler himayesindeki uzlaşılmış çözüm zemininde çözülmesinin ileri götürülmesinde oynadığı önemli role işaret ederek, AKEL’in de müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi’ne de uygun şekilde devam etmesini savunduğunu kaydetti.

Stefanu, müzakere sürecinde hareketlilik oluşması ve çıkmazın aşılmasına yönelik dinamik yaratılması için pozitif gündem şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AKEL’in de bu yönde aldığı inisiyatiflere değinen Stefanu, Hahn ile görüşmesinde Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak ön koşulların yaratılmasına yönelik diyalogun ve iş birliğinin devam edeceğini söyledi

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