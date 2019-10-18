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AKEL’den “Altın Pasaportlarla” ilgili tepki

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AKEL’in, Reuters Haber Αjansı’nda çıkan, Kamboçya başbakanı ve ileri gelenlerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olduklarına ilişkin haberlere tepki gösterdikleri ve Rum İçişleri Bakanlığı’nın, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.
AKEL’den “Altın Pasaportlarla” ilgili tepki

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ilgili habere değinilmeksizin, yatırım programının daha şeffaf ve güvenilir olabilmesine yönelik bazı takviyeler yapıldığının kaydedildiğini yazdı.


Gazete, AKEL’in Kamboçya’nın ileri gelenlerine pasaport verilmesini sert bir dille eleştirdiğini ve Anastasiadis Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’ı bir kez daha “altın pasaport sektörü skandalına” sürüklediğini belirttiğini kaydetti.
Haberde, AKEL’in, pasaport alan kişilerin, haritada bile Kıbrıs’ı gösteremeyecek kişiler olabileceğini ifade ettiği ve hükümetten bu konuda izahat talep ettiği belirtildi.


Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, Reuters Haber Ajansı’nın haberindeki bilgilerin eksik olduğunu; pasaportların 2013 yılında verildiğini ve bugünkü kriterlerin çok farklı olduğunu söylediğini yazdı.

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