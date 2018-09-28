AKEL'den Anastasiadis'e eleştiri

Sn. Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı değerlendiren AKEL, Cumhurbaşkanı’nın çeşitli konularda ifade ettiği pozisyonların kendi hükümetinin uyguladığı politikalarla örtüşmediğine işaret edildi.

AKEL açıklamasında Anastasiadis’in mülteci meselesine atıfta bulunarak konunun ana sebeplerinin ele alınması gerektiğini söylemesinin doğru olduğunu, ancak hükümetinin sorunu çözmek için yanlış yönlere doğru ilerlediğine ve zaman zaman ırkçı referanslarla flört ettiğine dikkat çekildi.

Anastasiadis’in dünyayı saran sefalet, aşırı yoksulluk, açlık ve eşitsizliğe doğru bir şekilde atıfta bulunduğuna değinilen açıklamada, ancak hükümetin sefalet ve yoksulluğu doğuran ve insanları küçük düşüren neoliberal politikaları izlemeye devam ettiği kaydedildi.

AKEL tarafından yapılan açıklamada Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada silah endüstrisine yatırım yapan politikaların yeniden düzenlenmesi ihtiyacına ve yayılma politikasına son verilmesinden bahsettiğini, ancak hükümetin ne AB’de, ne de başka bir yerde bunlardan bahsetmediğine işaret edildi.

Yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunmaksızın geçen zamandan duyduğu endişeyi AKEL’in de paylaştığı belirtilerek, Sn. Anastasiadis’in Crans Montana’dan sonra izlediği politikaların bu endişeyi yansıtmadığı vurgulandı.

AKEL tarafından yapılan açıklamanın sonunda Anastasiadis’in bir kez daha çözümün kabul edilmiş temelini isimlendirmekten kaçındığı belirtilerek, sadece ilgili BM kararlarına atıfta bulunmakla yetindiği ifade edildi.