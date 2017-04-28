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AKEL’den başkan adayı arayışı

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AKEL’den başkan adayı arayışı
AKEL’in, henüz isim belirlememekle beraber, Rum Başkanlık seçimlerine ilişkin sürece dün girdiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Polit Büro’nun dün gerçekleştirdiği 5 saatlik görüşme çerçevesinde, Rum Başkanlığı için aranacak adaya yönelik çerçeveyi belirlendiğini yazdılar.

Toplantı çerçevesinde, masaya herhangi bir ismin gelmediğini yazan gazete AKEL tarafından belirlenen çerçevenin katı olduğunu belirtti.

Gazete AKEL’in, partinin, Kıbrıs sorunu ve ekonomi gibi üst düzeydeki konulardaki görüşleriyle örtüşen bir aday arayışı içinde olacağını yazdı.

Habere göre olası adaylarla ilgili temasların, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Küba ziyaretinden dönüşünün ardından başlaması bekleniyor.

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