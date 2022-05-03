AKEL'den Bayram Mesajı

AKEL’in, Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında Ada’da bayram kutlayan tüm Kıbrıslı Türk yurttaşlara sevgi, barış, sağlık ve ilerleme dileğinde bulundu.

Habere göre AKEL, gelecek bayramı tüm Kıbrıs halkının “ülkesinin gerçek efendisi” olacağı, yabancı ordulardan ve bağımlılıklardan kurtulmuş özgür, yeniden birleşmiş ve federal bir Kıbrıs’ta kutlamasını dilediğini kaydetti.