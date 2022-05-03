  • BIST 2.430,55
  • Altın 890.861
  • Dolar 14.8624
  • Euro 15.666
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

AKEL'den Bayram Mesajı

» »
AKEL'den Bayram Mesajı
AKEL'den Bayram Mesajı

 AKEL’in, Ramazan bayramı nedeniyle mesaj yayınladığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, mesajında Ada’da bayram kutlayan tüm Kıbrıslı Türk yurttaşlara sevgi, barış, sağlık ve ilerleme dileğinde bulundu.

Habere göre AKEL, gelecek bayramı tüm Kıbrıs halkının “ülkesinin gerçek efendisi” olacağı, yabancı ordulardan ve bağımlılıklardan kurtulmuş özgür, yeniden birleşmiş ve federal bir Kıbrıs’ta kutlamasını dilediğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lüksemburg Başkanı Güney Kıbrıs'ı Ziyaret Edecek01 Mayıs 2022 Pazar 18:53
  • Bayraktar TB2 İHA'lar Konusu Rum Basınında01 Mayıs 2022 Pazar 18:44
  • Midesinde Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Gencin Tedavisi Sürüyor01 Mayıs 2022 Pazar 18:35
  • Simson: Doğu Akdeniz Doğal Gazı AB'nin Önceliklerinden01 Mayıs 2022 Pazar 18:14
  • AB Komisyonu, Yeşil Hat Boyunca Uygulanan Denetimler Hakkında Bilgi Talep Etti01 Mayıs 2022 Pazar 16:19
  • Hidrokarbon Uzmanı Ellinas'tan Enerji Konusunda Açıklamalar30 Nisan 2022 Cumartesi 15:58
  • Yunanistan'dan Kurye30 Nisan 2022 Cumartesi 15:40
  • Rum ve Yunan AP Milletvekillerinden Ayasofya İçin Girişim30 Nisan 2022 Cumartesi 14:18
  • Güneydeki Bankalardan Mart Ayında 1,1 Milyar Euro'luk Mevduat Çıkışı Oldu30 Nisan 2022 Cumartesi 14:06
  • Anastasiadis Estonya Temaslarından Memnun30 Nisan 2022 Cumartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti