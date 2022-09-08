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AKEL’den Erhürman’a tebrik mektubu

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) başkanlığına yeniden seçilen Tufan Erhürman’a tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.
AKEL’den Erhürman’a tebrik mektubu

 

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu tebrik mesajında, “AKEL ve CTP’nin tarihi bağlarla, ayrıca  bölünmüşlüğe ve milliyetçilik-şovenizme karşı mücadeleleriyle bağlı olduğunu” dile getirdi.

Habere göre, Erhürman’ın yeniden seçilmesini kutlayan Stefanu, iki partinin; BM kararlarının ilgili kararlarının belirlediği siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federal çözüme odaklanarak gelecekteki “yeniden birleşmiş, özgür ve bağımsız Kıbrıs’a olan ortak inancıyla bağlı olduğunu” ifade etti.

Stefanu ayrıca bugünkü kötü koşullar altında iki partinin ve adanın diğer ilerici güçlerinin, “iki devlete dayalı çözüme” ilişkin fikirlerin ortadan kaldırılması için faaliyetlerini her zamankinden daha fazla yoğunlaştırması gerektiğinden de söz etti.

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