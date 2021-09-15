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Akel’den Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) İçin Araştırma Talebi

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AKEL, Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) ile Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” arasında bağlantı olup olmadığının araştırılmasını istedi.
Akel’den Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) İçin Araştırma Talebi

AKEL, Yunanistan’da suç örgütü ilan edilen “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) ile Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi” arasında bağlantı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Fileleftheros gazetesinin hhaberine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in dün Rum Meclisi Seçim Komitesi toplantısı sırasında, Meclis’ten Güney Kıbrıs’taki “Hrisi Avgi”nin Yunanistan’daki ile bağlantısı olup olmadığı konusunun araştırılması çağrısında bulunmasını talep etti.

Lukaidis, Başsavcılığa yönelik bu talebin, AKEL tarafından geçen yıl Ekim ayında da yapıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç veya ilerlemenin sağlanamadığını ifade etti.

Lukaidis, Başsavcılığın bu konudaki araştırmasının, “Hrisi  Avgi”nin şube olarak ortaya çıktığı günden bu yana Güney Kıbrıs’ta yürüttüğü tüm faaliyet ve ilişkiler dahil her şeyi kapsaması gerektiğini söyledi.

HRİSTU SAVUNMA KOMİTESİ’NDE KALIYOR

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun Rum Meclisi Savunma Komitesi’ne katılması konusundaki tartışmaların dün sona erdiğini yazdı.

Gazete, Rum Meclisi Seçim Komitesi’nin dün bir milletvekilinin herhangi bir komiteye dahil olmamasını haklı çıkaracak yasal dayanağın olmadığını belirterek, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun oy birliğiyle Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

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