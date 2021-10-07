AKEL’den HASDER’e Ödül

AKEL Merkez Komitesi’nin geleneksel “Tevkros Antias-Thodosis Pieridis” kültür ödülü, bu yıl Halk Sanatları Vakfı’na (HASDER) verildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Merkez Komitesi’nin geleneksel “Tevkros Antias-Thodosis Pieridis” kültür ödülü Salı akşam düzenlenen törenle bu yıl HASDER’e verildi.
Gazete, ülke kültürüne koydukları katkılardan ötürü ödül alan HASDER’in yanı sıra, Kıbrıslı Rum sanatçı Nina Yakovu’nın da ödül layık görüldüğünü yazdı.
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