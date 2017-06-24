Akel’den iç cepheye soğukkanlılık çağrısı

AKEL Crans-Montana görüşmesi arifesinde Rum iç cephesine soğukkanlılık ve tutarlılık tavsiye etti.

Haravgi’nin “Herkesin Tutumu Masada Belli Olacak” başlığıyla manşete çektiği haberinde AKEL Polit Bürosu’nun dünkü toplantısı sonrasında yapılan açıklamada AKEL’in “ülkeyi ve halkı kurtaracak ve yeniden birleştirecek bir çözüm başarılması için ciddiyet, sorumluluk ve yaratıcılığına devam edeceği” belirtildi.

Parti Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu da Polit Büro’nun bu açıklaması öncesinde, aynı çizgideki “Güvenlik ve Garantiler konusunun özü müzakere masasında belli olacak. Olası her gelişmeyi göğüslemek için uygun hazırlık yaparak, oraya (masaya) odaklanmamız gerek” açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin hazırladığı belgeye Rum iç cephesinden gelen tepkileri “üzüntü” ile karşıladığını belirten Stefanu BM Genel Sekreteri’nin New York görüşmesinde yayımladığı açıklamada, ortak belgenin esasen öneri-belgesi olmayacağını açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı. Stafanu, “Cenevre Konferansı’ndan ve Mont Pelerin 3’te görüşülenlerden ortaya çıkacak malzemeye dayalı kılavuz belge olacağı netti” dedi.

Stefanu Eide’nin belgesinde birçok olumlu unsur olduğunu, bazı olumsuz unsurlar da bulunduğunu belirterek, müdahil taraflara verilen olanakları değerlendirmenin ve gerekli yorumları yapmanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorumluluğu olduğuna işaret etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Eide’nin “ Annan Planı’nın kabul edilemez yapılarını yeniden gündeme getirmeye çalıştığını” savunarak Anastasiadis’in icraatlarının Rum tarafını Eide belgesinde kapana kıstırdığı görüşünü ortaya koydu.

EDEK ise “Kıbrıs Rum tarafının önerileri Eide belgesinde kabul görmezse ne olacak?” sorusunu yönelttiği Anastasiadis’ten izahat istedi.