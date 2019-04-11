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AKEL’den İngiliz F-35B uçaklarının Ağrotur üssüne taşınması konusunda açıklama

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AKEL, İngiliz F-35B tipi savaş uçaklarının, Ağrotur Üssüne taşınması konusunda açıklama yaptı.
AKEL’den İngiliz F-35B uçaklarının Ağrotur üssüne taşınması konusunda açıklama

Alithia gazetesine göre AKEL konu hakkında yaptığı açıklamada,  İngiliz F-35B tipi savaş uçaklarının Ağrotur Üssüne taşınması konusundaki  endişesini dile getirirken buna tepki gösterdi.

AKEL, bunun; Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesindeki saldırı operasyonları için Kıbrıs’ı saldırı mevzisi  haline getirme konusunda İngiltere ve müttefiklerinin bütünlüklü planlamasının bir parçasını teşkil edip etmediği sorusunu sordu.

Güney Kıbrıs’ın da müdahil olduğu tehlikenin söz konusu olduğundan bahseden AKEL, bunun Güney Kıbrıs’ın bilgisinde olup olmadığını da sorguladı.

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