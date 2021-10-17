AKEL’den “Kıbrıslı Türklere Destek”

AKEL, “bazı Kıbrıslı Türklerin, siyasi görüşlerinden ötürü Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesi konusunda Kıbrıslı Türklere yönelik desteğini” dile getirdi.
Haravgi gazetesi, AKEL’in, “Türkiye’nin, görüşlerini beğenmediği ve aralarında siyasiler, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girişlerine izin verilmemesi” konusunda “Kıbrıslı Türklere destek” mesajı yayınladığını yazdı.
Söz konusu mesajda özetle, bazı Kıbrıslı Türk örgütlerin desteğiyle Çarşamba günü yapılacak eyleme de destek belirtildi.
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