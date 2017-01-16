AKEL'den Lilikas'a cevap

Güney Kıbrıs’taki Rum siyasi partilerin, çeşitli vesilelerle, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yapmaya devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, dün partisinin organı “Yüce Senato” toplantısının ardından Kıbrıs sorununa ve özellikle Cenevre zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete haberinde ayrıca parti organının, Cenevre zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ ile AKEL liderlerinin siyasetine yönelik “tokadı” teşkil ettiği ayrıca tek taraflı tavizler siyasetinin de iflasını ifade ettiği kanaatine vardığını belirtti.

Habere göre parti organı ayrıca, Cenevre konferansının sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni bir talepkar siyasetin belirlenmesi için Ulusal Konsey’in toplanmasını talep etme kararı da aldı.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise açıklamasında, parti organı toplantısında, Cenevre’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini, bununla birlikte sonuçların, 1 Aralık yemeğiyle birlikte izlenilen taktiğin başarısızlığını ifade ettiğini dile getirdi.

Lillikas, “Cenevre zirvesinde Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı sıfatıyla anılabilseydi, teknokratlar düzeyinde, Mavroyannis, kendisine hitap edilebilmesi için bir sıfata sahip olmayacaktı, Mavroyannis sadece Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisidir ve garantiler, toplumlarla değil, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgilidir” ifadesini kullandı.

İlerleme ve görüş birliklerine ilişkin masalın da sona erdiğinden bahseden Lillikas, Anastasiadis’in, Ulusal Konsey’i ve halkı bilgilendirmesinin de yanıltıcı olduğunu söyledi.

Lillikas, Cenevre sonuçlarının güzelleştirilmesi çabasının, izlenilen politikanın başarısızlığa uğradığının saklanması amacını taşıdığını belirtti.

STEFANU

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs’a ilişkin konferansın, teknokratlar düzeyindeki devamında, gerek Kıbrıs sorununun çözüm perspektifleri gerekse Türkiye’nin niyetlerinin ortaya çıkacağını savundu.

Stefanu açıklamasında, Lillikas’ın AKEL ve DİSİ’ye yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

Stefanu, bazı kişilerin eleştiriler yerine, müzakereler içerisinde anlaşmazlıkların nasıl aşılabileceği ve Kıbrıs sorununda üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözüme nasıl varabileceğine odaklanması gerektiğine de dikkati çekti.

ELAM

Alithia gazetesi ELAM’ın açıklamasında yer verdi.

Habere göre ELAM açıklamasında, merkez partilere yönelik eleştirilerde bulunarak, söz konusu partileri, Cenevre’ye “lüks tatil” için gitmekle suçladı.

ELAM, partilerin savaş alanında mücadele etmek için Cenevre’ye gidecekleri yönünde açıklama yaptıklarına dikkati çekerek, partilerin, yeterli bilgilendirilmediklerini, müzakerelerle herhangi bir temaslarının olmadığını söylemelerine bağlı olarak lüks tatilin ötesinde (partilerin) Cenevre’ye gitme amaçlarının nedenini sordu.

ULUSAL KONSEY TOPLANMAYACAK

Öte yandan Simerini gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum Yönetimi’nin şu andaki önceliğinin, Mont Pelerin’deki randevuya uygun bir şekilde hazırlanmak olduğunu, bu nedenle Ulusal Konsey’in toplanmasının beklenmediğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ulusal Konsey’i toplama niyetinde olmadığını bunun, partileri görmezlikten geldiği anlamını da taşımadığını çünkü partilerin gerek zirve öncesinde gerekse sonuçları hakkında nasıl olsa bilgilendirilmiş olduğunu düşündüğünü yazdı.