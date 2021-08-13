  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,39
  • Dolar 8,5430
  • Euro 10,0400
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

AKEL’den Maraş İçin Uluslararası Kampanya

» »
AKEL’den Maraş İçin Uluslararası Kampanya
AKEL’den Maraş İçin Uluslararası Kampanya

AKEL’in, kapalı Maraş konusunda Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından yapılan açıklamalara karşı, uluslararası kampanya başlatma inisiyatifi üstleneceği belirtildi.

Haravgi gazetesi AKEL’in üstleneceği inisiyatiflerin amacının, Kıbrıs sorununa yeniden hareketlilik kazandırmak ayrıca Ankara’ya; gerek kapalı Maraş bölgesi gerekse iki devlete dayalı çözüm yönündeki “yasa dışı” kararlarını yeniden gözden geçirmesi baskısının yapılabilmesi için uluslararası ilgiyi uyandırmak olduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, Maraş konusu ile tüm Kıbrıs sorununu ele alan Yunanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere altı dilde kısa bir film hazırladı.

Kısa filmin, önümüzdeki dönem boyunca internet üzerinden yayımlanacağı da ifade edildi.

“KIBRIS İÇİN MAĞUSA” PARTİSİ’NDEN İLETİŞİM ÇAĞRISI

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Kıbrıs İçin Mağusa” isimli siyasi partinin, Maraş kökenli ve KKTC’nin kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’lük kısmının açılacağını ilan ettiği bölgede taşınmaz malı bulunan Maraş kökenli Rumların kendileriyle iletişime geçmeleri için çağrıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Maraş kökenli Rumlara yönelik bu çağrının, yaşanan gelişmeler karşısında hükümetin gerektiği gibi davranmaması nedeniyle yapıldığını belirtti.

Habere göre “Kıbrıs İçin Mağusa” açıklamasında, iletişim numarasıyla birlikte e-mail adresi de yayımladı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 51 hasta entübe edildi13 Ağustos 2021 Cuma 11:54
  • Akel'den Maraş için uluslararası kampanya13 Ağustos 2021 Cuma 11:50
  • Lute Adaya Gelmek İstiyor12 Ağustos 2021 Perşembe 17:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın Söyledikleri Rum Basınında12 Ağustos 2021 Perşembe 17:01
  • Kızılyürek’ten Aşı Kartları İçin Dijital Platform Önerisi12 Ağustos 2021 Perşembe 16:53
  • Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Üçlü Zirvesi 22 Ağustos’ta Yapılıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 16:51
  • Rum Başsavcısından Polise “Al Jazeera” Videosu Konusunda Direktif12 Ağustos 2021 Perşembe 16:27
  • Güney Kıbrıs’ta 51 Hasta Entübe Halde Tedavi Görüyor12 Ağustos 2021 Perşembe 16:14
  • Revel'den Güney Kıbrıs’ın Maraş ile ilgili tezlerine tam destek12 Ağustos 2021 Perşembe 12:04
  • Siyasi sığınmacılar tutuklandı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti