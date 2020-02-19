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AKEL'den Maraş kentiyle ilgili açıklama

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Emekçi Halkın İlerici Partisi sözcüsü Stefanu, Maraş kentinde Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs'ın BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı hareketlerinin provokasyon niteliğinde olduğunu kaydetti.
AKEL'den Maraş kentiyle ilgili açıklama

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs'ın kapalı Maraş kentine ilişkin açıklamada bulundu.

Stefanu, "Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs'ın ortaya koyduğu Maraş hakkında BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı yasadışı yeni oldubittileri hedefleyen" hareketlerin Kıbrıs aleyhine yeni bir provokasyonu teşkil ettiğini belirtti.

Stefanu, bugün yaşananların özünde "Crans Montana’da müzakerelerin çökmesinin ve müzakere boşluğunun" yan etkileri olduğunu kaydetti.

Stefanu, Maraş'ın kapalı kentinin yerleşime açılmasından kurtarılması ve tehlikeli gidişatın önüne geçilmesi için AKEL’in bütün gücüyle katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs hükümetinin oyunlarının Kıbrıslı Türk toplumunun büyük kesiminde destek bulmamasının olumlu olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin ve seçkinlerinin organize ettikleri toplantıya karşı sol hareketlerin ve sendikal örgütlerin temsilcilerinin protestosunun altını çizen Stefanu, söz konusu toplantıya Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın davet dahi edilmediğini ve CTP’nin ve TDP’nin katılmadığını belirtti.

Stefanu tüm bunlara karşı koymanın en iyi ve en etkin yolunun BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi temelinde ve Crans Montana’da kalınan yerden müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu tekrarladı.

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