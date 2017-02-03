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Akel'den Mart başı yapılacak konferansa destek

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Akel'den Mart başı yapılacak konferansa destek
Akel'den Mart başı yapılacak konferansa destek. İşte Akel 'in yaptığı açıklama

AKEL Merkez Komitesi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama

AKEL Kıbrıs sorununun iç yanına ilişkin üzerinde anlaşmaya varılması henüz tamamlanmamış olan meselelerde müzakereye devam yönünde iki toplumun liderleri tarafından ifade edilen güçlü kararlılığı selamlamakta ve Kıbrıs için konferansın Mart ayının başlarında siyasi düzeyde devam etmesine ilişkin Birleşmiş Milletler’e yönelik ortak taleplerini desteklemektedir. 

 

Bu görüşmelerin hedefi öncelikle, üzerinde henüz anlaşmaya varılması tamamlanamamış olan temel konular ele alınarak, bu konularda anlaşma menziline girilmesinin başarılması olmalıdır. Bu şekilde konferansta başarı ihtimalleri arttırılacaktır. Çözümün benimsenmesi, uygulanmasının güvence altına alınması ve güvenlik konusunda somut görev şartları olacak uluslararası polis gücünün kurulması için güçlü bir kararın alınması gerektiğinden, konferansın son aşamasında Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri de orada mevcut olmalıdır. 

 

AKEL, Ulusal Konsey’in gerek Mont Peleran görüşmelerinin sonuçları hakkında teknokratlar tarafından bilgilendirilmesi için, gerekse Kıbrıs sorununun bu belirleyici aşamasında bundan sonrasında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması için Ulusal Konsey’in mümkün olan en kısa süre içerisinde toplantıya çağırılarak toplanmasını gerekli görmektedir.

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