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Akel'den mücadeleye devam açıklaması

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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak çıkarları paylaştıkları Kıbrıslı Türk yurttaşlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini” söyledi.
Akel'den mücadeleye devam açıklaması

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için ortak çıkarları paylaştıkları Kıbrıslı Türk yurttaşlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini” söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Stefanu, geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen 3’üncü İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması ödül töreninde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için de tüm Kıbrıs halkıyla birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

Stefanu “bu Kıbrıs’ın belirli bir içeriğinin bulunduğunu, yeniden birleşmiş, federal bir Kıbrıs, üçüncülerin müdahalesi ve kontrolünden kurtulmuş,  Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ortak vatanı olduğunu” söyledi.

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