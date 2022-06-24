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AKEL'den Neofitu'ya Maraş eleştirisi

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AKEL’in, kapalı Maraş bölgesini ziyaret eden DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya eleştiriler yönelttiği belirtildi.
AKEL'den Neofitu'ya Maraş eleştirisi

Haravgi gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada, Neofitu’nun Maraş ziyaretinin, daha önceki “tiyatro performanslarını” anımsattığını ifade etti.

AKEL, Maraş konusunun popülizm sunmadığını çünkü “mevcut yağmalamanın göçmen dünyasının yaralarındaki tuz ve yeni suç olduğunu” ifade etti.

AKEL açıklamasında “DİSİ Başkanı Maraş ile ilgili bir şey söylemek istiyorsa Ağustos 2020’de yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak Maraş kökenlilerden özür dilesin” ifadesini de kullandı.

AKEL, “Neofitu’nun o dönemde Ekim ayına kadar öngördüğü gelişmeler konusunda “endişelenmeyin” dediğini ayrıca  Türk meydan okumalarının Maraş’ta devam etmeyeceği tahmininde bulunduğunu, Maraş ile ilgili Türk makamlarının tehditlerinin imaj yaratmaya yönelik olduğunu düşünen Nikos Hristodulidis’in aynı şeyleri söylediğini” ifade etti.

AKEL, yanlış tahminlerde bulunan bu iki kişiye, Kıbrıs sorunun akıbeti konusunda nasıl güven duyulsun şeklinde soru da sordu.

DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu ise AKEL’e yönelik cevabında, Neofitu’nun seçim için değil ülke için Maraş’a gittiğini ayrıca birlik mesajı verdiğini söyledi.

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