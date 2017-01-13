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Akel'den önemli açıklama

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Akel'den önemli açıklama
Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkındaAKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafından yapılan açıklama

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu tarafından yapılan açıklama

 

Genel olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler ve Cenevre görüşmelerinin sonucu hakkında ilk değerlendirme olarak şunları kaydediyoruz:

  1. İlk kez olarak iki tarafın eş zamanlı bir biçimde haritalar sunmuş olmaları olumludur. Kıbrıstürk tarafının önerisinin tatmin edici olmamasından bağımsız olarak, haritaların sunulmuş olması toprak başlığında somut müzakere yapılması ve anlaşmaya varılmasının başarılabilmesi için önkoşulları yaratmaktadır.
  2. Güvenlik ve garantiler konusunun ilk kez olarak görüşülmeye başlanması olumludur. İlgili tarafların başlangıç olarak ortaya koydukları ilk tutumlar var oldukları bilinen anlaşmazlıkları onaylamaktadır. Bu konunun görüşülmeye devam edilecek olması anlaşmaya varılabilmesinin başarılması perspektifini açık tutmaktadır ve bunun başarılabilmesi için ciddi çalışma ve çabanın ortaya koyulması gerekecektir.
  3. Kıbrıs sorununun iç yanıyla ilgili meselelerde var olmaya devam eden anlaşmazlıkların aşılması için çok çalışma ve çaba gerekecektir. Cenevre’deki görüşmelerde başta yönetim başlığında olmak üzere, daha fazla ilerleme kaydedilmiş olması cesaret vericidir.
  4. Cenevre’den sonra diyalog ve çabanın sürdürülecek olmasının olumlu olduğu görüşündeyiz. Kıbrıs sorununda üzerinde anlaşmaya varılacak bir çözüme ulaşmayı başarmak için müzakerelerden başka yol yoktur.
  5. İç cephede kimilerinin bir kez daha yapmaları gerekenleri yapmayıp, Cenevre’deki süreç sırasında tavırlarıyla sorunlara ve karışıklığa yol açtıklarını kaydediyoruz.
  6. AKEL sorumluluk, ciddiyet ve yurtseverlikle, müzakere sürecini desteklemeye devam edecektir. Ülkeyi ve halkı kurtaracak ve yeniden birleştirecek, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak vatanlarında kalıcı barış, güvenlik ve işbirliği koşulları içerisinde birlikte ilerlemelerinin önkoşullarını yaratacak bir çözümün başarılması için ortaya koyulan çabaları AKEL desteklemeye devam edecektir.
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