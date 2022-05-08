AKEL'in adayı Mavroyannis

Sol muhalefet partisi Akel'in merkez komitesi Pazar günü Andreas Mavroyannis'in 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı lehinde oy kullandı.

Eylül 2013'ten bu yana Kıbrıs sorununun baş müzakerecisi olan Mavroyannis, müzakerelerdeki gelişme eksikliğini öne sürerek bu yıl Nisan ayında istifa etti, Pazar günkü toplantıda lehinde oyların yüzde 60'ını aldı.

Akel'den yapılan açıklamaya göre, merkez komitesinin 98 üyesi gizli oylamada oy kullandı.Kariyer diplomatı Mavroyannis'in zengin bir siyasi biyografiye ve uluslararası deneyime sahip olduğu da belirtiliyor.

“Ülkeye diplomat ve müzakereci olarak hizmet ederken bir dizi cumhurbaşkanıyla işbirliği yaptı. Kıbrıs sorunu konusunda derin bir uzman ve Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde bir an önce çözüm bulunması gerektiğine sarsılmaz bir şekilde bağlı” dedi.

Açıklamada, partinin merkez komitesi, Mavroyannis'in Hristofiyas hükümeti sırasında Bakan Yardımcısı pozisyonundaki geçmiş idari deneyiminin yanı sıra 2012'de AB Konseyi'nin Kıbrıs Başkanlığını nasıl ele aldığını da dikkate aldı.

Şimdi partinin 5 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongresinde onaylanması gerekiyor.