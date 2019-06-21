AKEL’in Anastasiadis’e Özersay ile buluşmasına yönelik eleştirileri yüksek tonda devam ediyor

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’i, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile özel bir akşam yenmeğinde bir araya gelmesi ve “haklı soruları” cevapsız bırakması nedeniyle yüksek tondan eleştirmeye devam ediyor.

Fileleftheros’un haberine göre, meseleyi “çok ciddi” bulan AKEL, Rum halkının, Anastasiadis’in sorulara vereceği cevapları duymayı beklediğine dikkat çekti; soruları şöyle aktardı:

“Yemek neden gizli tutuldu? Kıbrıs MEB’inde Türk saldırganlığının tırmandığı bir dönemde neden Özersay ile görüşmeyi seçti? Özersay’ın iki devlet tezleri herkes tarafından bilinmekteyken neden böyle bir harekette bulundu?

Sayın Özersay ile anlaşma mı oldu, yoksa anlaşmazlık mı?”

AKEL “tabii yemeğin sadece sosyal nitelikte olduğuna ve Kıbrıs sorununa dair hiçbir şey konuşulmadığına inanmamızı istemiyorsa” vurgusunu yaparak, Özersay-Anastasiadis yemeğinin sosyal nitelikli bir yemek olduğu izahlarına inanmadığına işaret etti.

Haravgi de “Anastaiadis ve Özersay İkna Etmiyor… İkilinin ‘Yeni Fikirlerle’ Akşam Yemeğine Tepkiler” başlığını attığı haberinde, 4 Haziran’da gerçekleşen yemeğin sosyal nitelikli olduğu açıklamalarının ne KKTC’de ne de Rum tarafında ikna edici olduğunu yazdı.