AKEL'in olağanüstü Kıbrıs konferansı düzenliyor

Konferansın açılış ve kapanış bölümleri basına açık olacaktır.
Açılış, RIK2 televizyon kanalından, açılış ve kapanış AKEL Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.
PROGRAM
10.00 Konferans çalışmalarının AKEL Merkez Örgütlenme Sekreteri
Yoldaş Haris Karamanos tarafından başlatılması
10.10 AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri
Yoldaş Stefanos Stefanu’nun açılış konuşması
10.45 Tartışma
13.00 Oylama
14.15 Konferans detayları hakkında Kayıt Komitesi’nin duyurusu
14.20 Oylama sonuçlarının açıklanması
14.25 AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri
Yoldaş Stefanos Stefanu’nun kapanış konuşması
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