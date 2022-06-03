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AKEL'in olağanüstü Kıbrıs konferansı düzenliyor

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili olarak AKEL'in Olağanüstü Kıbrıs Konferansı 5 Haziran 2022 Pazar günü Lefkoşa’daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
AKEL'in olağanüstü Kıbrıs konferansı düzenliyor

 

Konferansın açılış ve kapanış bölümleri basına açık olacaktır.

 

Açılış, RIK2 televizyon kanalından, açılış ve kapanış AKEL Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

 

PROGRAM

 

                                Açılış:

10.00                     Konferans çalışmalarının AKEL Merkez Örgütlenme Sekreteri

Yoldaş Haris Karamanos tarafından başlatılması

10.10                     AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri

Yoldaş Stefanos Stefanu’nun açılış konuşması

                               

                                Sadece delegeler için:

10.45                     Tartışma

13.00                     Oylama

                               

                                Kapanış:

14.15                     Konferans detayları hakkında Kayıt Komitesi’nin duyurusu

14.20                     Oylama sonuçlarının açıklanması

14.25                     AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri

Yoldaş Stefanos Stefanu’nun kapanış konuşması

 

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