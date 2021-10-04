AKEL’in Organizasyonuyla Derinya’da Dün Düzenlenen Yürüyüş

AKEL’in organizasyonuyla dün Derinya’da düzenlenen “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla düzenlediği etkinlik Rum basınında da geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun etkinlik çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs sorunuyla alakalı eleştirilerine de yer verdi.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, yürüyüş sırasında Derinya’daki Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun en kötü dönemde bulunduğunu ifade etti.

Stefanu, çıkmazdan çıkışın ve Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanması için sadece Türkiye’nin ve “yasa dışı işgalin” suçlanmasının yeterli olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının durumu yönetmesi ve hangi inisiyatifleri üstlenmesi gerektiğini ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Anastasiadis’e de eleştiriler yönelten Stefanu, icraatları ve yeni fikirler ortaya atması nedeniyle Anastasiadis’i eleştirdi ve bunların temel görüş birliklerini geçersizleştirdiğini ayrıca müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine ilişkin pozisyon ile de çatıştığını ifade etti.

SCIRDEWAN

Alithia gazetesine göre Avrupa Parlamentosu Sol Grubu-GUE/NGL Eş Başkanı Martin Schirdewan ise “Kıbrıs’ın geleceğinin bölünmüşlük değil barış ve refah olduğunu” söyledi.

Haravgi gazetesine göre Schirdewan, Avrupa Birliği’nin, aday ülke olarak Türkiye’ye, “çözümü engellemeyi sonlandırması” konusunda net mesajlar göndermesi gerektiğini savundu.

Schirdewan ayrıca “21’inci yüzyılda Kıbrıs’ın işgalinin- ayrıca başka bir ülkenin de- çağ dışı olduğunu ve sonlanması gerektiğini de savundu.

45 PARTİDEN MARAŞ KONUSUNDA ORTAK AÇIKLAMA

Fileleftheros gazetesi AKEL’in “Maraş” ile ilgili kampanyasını ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini destekleyen tüm dünyadaki 45 siyasi partinin, Türkiye’nin, Maraş’taki faaliyetlerini kınayan ortak açıklamaya imza attığını yazdı.

Habere göre ortak açıklamada, “Türkiye’nin, Kıbrıs’a karşı yasa dışı olumsuz faaliyetlerinin kınandığı ayrıca kapalı Maraş bölgesindeki olumsuz gelişmelerin oldukça endişe verici olduğu, bunların önlenmesini hedefleyen tüm çabalara da destek verildiği ” ifade edildi.