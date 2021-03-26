AKEL,Limasol'da yapılan provokasyonu kınadı.

Limasol Piskoposluğunda bir camide vandalizm, ortalığı utandıran şiddetle kınama eylemi oluşturuyor.

AKEL, hükümeti failleri tespit edip adalete teslim etmek için kararlı davranmaya çağırıyor.

Dini ibadet yerlerindeki benzer vandalizmin, faillere karşı kararlı bir mücadele olmadan yakın geçmişte yapıldığını belirtiyoruz.

AKEL, bu tür eylemlerde bulunan milliyetçi unsurların toplumdan ve devletten izole edilmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs halkı derisinde biliyor ki, tarihsel olarak bu tür eylem ve tutumlar ülkemizi kanayan ve bölen planları teşvik etmek için sömürülüyor.