Akeşener masayı devirdi.. 6'lı masayı terk etti!

Altılı masanın dünkü toplantısında ortak adayda uzlaşılamayınca Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından gözler İYİ Parti’ye çevrilmişti. Dün gece parti kurmaylarının yanısıra Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplantıda bir araya getiren Akşener bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı sonrasında Akşener şöyle konuştu:

“Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim.

Geldiğimiz noktada İYİ Parti kıskaca alınmış ve dayatmaya maruz kalmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım ucube sisteme karşı aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme siyasetin hınk edicisi olmayacağız.

Karşımıza kim çıkarsa çıksın mücadelemiz aynıdır.

Milleten iradesinden korkan değil, güç alan olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Varoluş sebebimizdir.

Bugünlere dayatmalara, kirli pazarlıklara dayanarak geldik.

Dünkü toplantıda beş siyasi parti Kılıçdaroğlu’nun ismini dile getirdi. Dünkü toplantıda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı olarak önerdik. Milletimizin haklı beklentilerini masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi.

Anlaşıldı ki kişesel hesaplar, şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir.

Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.

Ne bir kumar ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun kaderini göz göre hiç etmeyeceğiz.

Yavaş ve İmamoğlu’na çağrımdır. Halk sizi göreve çağırıyor. Ateşten gömleği giyme vazifeniz var. Bu vazife milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu karar milletindir.“

Akşener’in konuşması partililer tarafından ayakta alkışlandı.