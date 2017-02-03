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Akıbeti Belli Oldu!

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Akıbeti Belli Oldu!
Londra Olimpiyat Oyunları'nda yasaklı madde kullandığı kesinleşen Milli boksör Adem Kılıççı'nın, mücadele ettiği 'Survivor 2017' yarışmasından elenip elenmeyeceği netlik kazandı.

Londra Olimpiyat Oyunları'nda yasaklı madde kullandığı kesinleşen Milli boksör Adem Kılıççı'nın, mücadele ettiği 'Survivor 2017' yarışmasından elenip elenmeyeceği netlik kazandı.

Şu sıralar 'Survivor 2017'de yarışan boksör Adem Kılıççı'nın, 2012  Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durumun kesinleşmesinin ardından ünlüler takımında yer alan yarışmacının, 'Survivor' adasına veda edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK

Adada ilk 10 gün sergilediği performansla favoriler arasında gösterilen Adem Kılıççı, 'Survivor'da yarışmaya devam edecek.

ŞAMPİYONLUĞU DURUMU KURTARDI

Göğüs ağrısı nedeniyle aldığı ilaçtan dolayı dopingli çıkan ünlü boksörün, 2012 yılında yaşanan olayın ardından 2015'te Dünya Şampiyonu olmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

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