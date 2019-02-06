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Akıl almaz kaza: Anne ve bebek ölümden döndü (VİDEO)

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Çin´de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuldu.
Akıl almaz kaza: Anne ve bebek ölümden döndü (VİDEO)

Akıl almaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile karayolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor.

Kaza ile beraber anne ve bebeği tola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuluyor. Dengesini güçlükle saplayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor.

Görüntüler sosyal medyada olay oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı motosikleti kullanan adamın sorumsuzluğunu eleştirdi.

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