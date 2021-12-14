2019 yılında işlediği cinayet sonrası mahkemeye çıkan Milka, psikolojik sorunları olduğunu, hastaneye yatırılma ihtimaline karşın çocuklarının yanız kalıp acı çekmelerinden korktuğu için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Milka bu nedenle cinayetten yargılanmaması gerektiğini söyledi.