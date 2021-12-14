Akıl Hastası Anne, Hastaneye Yatırılmadan Önce Acı Çekmesinler Diye 2 Kı
2019 yılında işlediği cinayet sonrası mahkemeye çıkan Milka, psikolojik sorunları olduğunu, hastaneye yatırılma ihtimaline karşın çocuklarının yanız kalıp acı çekmelerinden korktuğu için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Milka bu nedenle cinayetten yargılanmaması gerektiğini söyledi.
Cani anne, komşular çocukların çığlaklarını duymasın diye elektrikli süpürgenin sesini sonuna kadar açtı. Çocukların cansız bedenleri babaları tarafından bulundu.
14 Aralık 2021 Salı 18:30
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