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Akıl karıştıran açıklama! 100 Bin mi? 80 Bin mi?

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, üniversitelerin KKTC’nin varlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, üniversitelerin son durumu hakkında bilgiler paylaştı.
Akıl karıştıran açıklama! 100 Bin mi? 80 Bin mi?

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, üniversitelerin KKTC’nin varlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, üniversitelerin son durumu hakkında bilgiler paylaştı.

20 bin pasif öğrenci… Prof. Dr. Hocanın “23 tane üniversitemiz var, aktif olan 22 üniversitede 80 bin aktif, 20 bin pasif olmak üzere 100 bin öğrencimiz bulunuyor. Pasif demek ‘2 dönem üst üste kayıt yapmamış öğrenci’ demektir. Kayıp öğrenci demek değildir.” dedi. Hocanın, “Üniversiteler varlığımızın göstergesidir.” diyerek bu alana sahip çıkılmasının önemine değindi.

“Kontrollü bir sistem”… 3’üncü ülkelerden öğrencilerin artık YÖKSİS ile geldiğini kaydeden Başkan Hocanın, “3’üncü ülkelerden gelen bazı öğrenciler ulusal güvenlik sorunu yarattı. Türkiye ve KKTC yetkilileri konuşup sistem geliştirdi. Son 2 yıldır öğrenci Türkiye’ye gelişte vize alacak, ondan sonra KKTC’ye gelebilecek.” diyerek kontrollü bir sistemin yaşam bulduğunu anlattı.

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