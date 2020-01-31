Rusya'nın Çelyabinsk Bölgesi'nde bulunan Kiştim şehrinde 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova'nın doğum sancıları tuttu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç anne için doğumhane hazırlandı. Doktorlar anne üzerinde yapılan ilk incelemede bebeğin normal doğum yapabileceğine karar verdi. Fakat doğum başlayınca işler ters gitmeye başladı.

Rusya'da doğum esnasında bir bebeğin yüzü doktorlar tarafından yanlışlıkla neşterle kesildi. Bebeğin yüzündeki neşter izinin ise ömür boyu kalabileceği öğrenildi.