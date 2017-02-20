Akılları Doğan'da kalmış

Hafta arası Kupa'da Doğan'ı yendiler ya; sanki şampiyon olmuş gibi hala onun tesirinden kurtulamamış T. Ocağı futbolcuları.

İlk yarı o ne kötü futboldu öyle. Hoş, ilk yarı G. Birliği'nin de onlardan farkı yoktu ya neyse. Düşünün, ilk yarıda akılda kalan tek pozisyon Ertaç'ın duran toptan kaleye çektiği şutu kaleci Raif'in kornere atması. Bunun dışında orta sahada zırvalayan, sürekli top kaybeden futbolcuları izlerken, bizlerle beraber sanırım tribüne gelen taraftarlar da sıkıntıdan patlamışlardır.

İkinci yarıda T. Ocağı'nda değişen bir şey olmadı ama G. Birliği'nin atak futbolu, çok koşmaları bir anda her şeyi değiştirdi. Buna bir de ilk yarıda santrafor oynayan İbrahim'in etkisiz kalmasını bizim gibi fark eden ve onu solda oynayan Şenol'la yer değiştiren kenar yönetim bunun semeresini hemen aldı. Şenol, önce penaltıdan, sonra da güzel bir kafa golü ile takımının iki golünü de atarak üç puanı getiren futbolcu oldu. Hoş, Emeka'nın düşürülmesi ile maçın sonuna doğru kazanılan penaltı golü T. Ocağı'na bir şey kazandırmadı ama en azından Ertaç'a gol krallığında öne geçme şansı verdi.

Kupa maçının yıldızlarından Deniz ismi ile sahada, cismi ile yoktu. Emeka çok çalışıyor ama çok da top eziyor. Orta sahada Coşkun, Muhammed Ali ve James'in cezalı olması nedeniyle ilk kez 11'de sahaya çıkan Adams, kalabalık ve çok koşan rakipleri karşısında başarılı olamadılar. Savunmada Bilal ile Mustafa Avcı ilk kez bocaladılar. Zaten Avcı sonradan oyundan alındı. Coşkun stopere geçti.

G. Birliği, ilk yarıda T. Ocağı'na uyarak kötü bir futbol oynadı ama ikinci yarının başında Şenol'un santrafora geçmesi, onlara galibiyetin anahtarını sağlamış oldu. Eğer İbrahim ile Şenol'un oyununa yabancıları da uysa, farklı galip gelmeleri işten bile değildi.

Saddam ve sonradan oyuna giren Emeka Uzor gol yollarında çok etkisiz kaldılar. Boş kale yerine topu kaleci Andreou'ya nişanlamaları sanırım taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı. Diğer yabancıları Yakubu çok çalışkan bir orta saha oyuncusu. Onun da şanssızlığı sakatlanarak oyundan çıkması oldu.

G. Birliği futbolcuları, Şenol'un attığı ilk golden sonra kenara koşarak hocaları Hasan Topaloğlu ile sevinç yumağı oldular. Bu galibiyet G. Birliğine belki üç puan kazandırdı ama Hasan Topaloğlu için başka bir anlamı da var. Geçtiğimiz sezon bitmeden T. Ocağı takımından gönderilen Hasan Topaloğlu, bu galibiyetle Ocak camiasına da bir mesaj vermiş oldu.

Hakem Serkan Durmaz, kitapta yazılı oyun kurallarını çekinmeden uygulayabilse, belki de haftanın hakemi olabilirdi. Verdiği, vermediği penaltı kararları olabilir, bana göre verdiklerinde haklı, İbrahim'in düşürülmesine es geçmesi hatalı. Ama olabilir, hakem görmeyebilir. Ancak, ilk yarı sonuna doğru rakibine kasıtlı faul yapan Ertaç'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterememesi, affedilir gibi değil.

Haliyle de bu eyyamcı davranışı ile iyi hakem olamayacağını göstermiş oldu.