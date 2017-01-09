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Akıllı buzdolapları sesli komutla ödeme yapacak

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Akıllı buzdolapları sesli komutla ödeme yapacak
Sesli komutu sayesinde, lokal marketlerden sipariş verilebilecek

CES 2017, günlük hayata sirayet edecek çok önemli teknolojilerin görücüye çıktığı bir şova dönüştü. Ödeme teknolojileri de tüm bu gelişmelerin odağındaki konu oldu.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Digital Money Forum’da da tartışılan, günlük hayatın, akıllı cihazların içine entegre olmuş ödeme teknolojilerinin örneklerini fuar alanında görmek mümkün oldu. Bu konuda iki büyük cephe LG ve Amazon ortaklığının karşısındaki Samsung ve Mastercard oldu.

LG ve Samsung, ortakları Amazon ve Mastercard’ın alt yapısı sayesinde, akıllı buzdolaplarını da fuar sırasında tanıtma imkânı buldular.

Akıllı buzdolapları yiyecek, içecek, gıda, erzak siparişi için evlerdeki yeni akıllı cihazlardan biri olacak gibi görünüyor. İki firmanın akıllı fırınları da, kullanıcının sesli komutu sayesinde, bağlantılı olduğu lokal marketlerden sipariş verebilme ve ödemeyi yapabilme yeteneğine sahip.

Mastercard başkan yardımcılarından Michael Minelli, Digital Money Forum’daki konuşmasında “Nesnelerin internetinin başarılı olabilmesi için kullanıcıları zorlamayan, basit ve pratik şekilde işleyen çözümlerin var olması gerekiyor,” ifadelerini kullanırken bu konudaki örnek, Samsung’un akıllı fırınında ortaya çıktı.

Family Hub ile tüm aileye hitap ediyor

Samsung’un Family Hub konsepti ile tanıttığı buzdolapları, ailelerin mutfakta geçen zamanında, onlara asiste edecek akıllı teknolojileri içerirken, mutfakta veya evde ihtiyaç duyulan alışverişi sesli komutla yapabilme imkânı da tanıyor.

Aynı şekilde LG’nin buzdolapları da, Amazon’un Echo dijital asistanında kullandığı yapay zeka servisi Alexa’yı barındırıyor ve bu yapay zeka, ev sahibinin sesli komutuyla alışveriş siparişi verip ödemeyi dijital cüzdanlar üzerinden yapabilme yeteneğine sahip.

CES 2017 sırasında karşımıza çıkan bu örneklerin, 2017 ve sonrasında hayatımıza yavaş yavaş entegre olmaya başladığını göreceğiz ve bu teknolojinin tam kapasiteyle çalışabilmesi için en hayati bileşeni de ödeme teknolojileri oluşturuyor.

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