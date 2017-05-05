Akıllı ekranlar bebeklerde geç konuşmaya neden olabiliyor

Toronto Üniversitesinden bilim insanları, 6 ay ile 2 yaş arasındaki bebeklerin akıllı ekranlarla oynamasının geç konuşmalarına neden olabileceği uyarısı yaptı.

ABD'de Akademik Pediatri Topluluğu'nun 2017 kongresine sunulan bir çalışmada akıllı telefon, tablet ve elektronik oyunların çocukların kendilerini ifade etmede sorun yaşayabileceğini ortaya koydu.

Kanada Toronto Üniversitesinden Dr. Catherine Birken'in öncülüğünde 900 aile ile yapılan araştırmada çocukların akıllı ekranlarla geçirdiği süreler ile aynı dönemde çocukların çıkarabildiği sesler, kelimeler ve kurabildiği cümleler takip edildi.

Buna göre çocukların günlük akıllı ekran kullanımındaki her 30 dakikalık artışın, çocukların ses ve konuşma yeteneklerini daha geç kazanma riskini yüzde 49 oranında artırdığı belirtildi.

Dr. Birken, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, bu çalışmanın bu alandaki ilk bilimsel çalışma olduğunu, bunun nedenlerinin derinliğine incelenmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

CNN'e açıklama yapan bazı uzmanlar da bu riskin nedeninin, çocukların aileleriyle iletişim kurarak geçirecekleri zamanı akıllı ekranlar karşısında geçirmesi olduğunu belirtti, çocukların konuşma yeteneklerinin aileleri ile kurdukları iletişimle geliştiğini ifade etti.

Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin 18 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulmalarını tavsiye ediyor. Aynı kuruluş, 18-24 ay arasındaki çocukların ancak anne baba yanlarındayken program izlemeleri gerektiğini vurguluyor.