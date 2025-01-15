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Akıllı gözlükle satrançta kusursuz hamleler

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17 yaşında bir çocuk, kullandığı akıllı gözlüğü hackleyerek satranç oynarken en iyi hamleleri göstermesini sağladı.
Akıllı gözlükle satrançta kusursuz hamleler

New York'ta yaşayan 17 yaşındaki Columbia Üniversitesi öğrencisi Eddy Xu, geliştirdiği teknolojiyle satranç dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Xu, Meta x Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini modifiye ederek her zaman mükemmel hamleleri gösterebilen bir satranç hilesi cihazı oluşturdu. Bu cihaz, satranç oyuncuları ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Xu, geliştirdiği bu yenilikçi cihazın bir görüntüsünü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Chess.com’un resmi hesabı bu paylaşıma önce “Uh oh” (Eyvah) diyerek ardından “Bu inanılmaz derecede havalı, müthiş bir iş.” yorumuyla karşılık verdi. Xu, bu modifiye edilmiş yapay zeka destekli gözlükleri, bir diğer öğrenci Caden Li ile birlikte "Teen Hacks LI" etkinliğinde geliştirdiğini açıkladı.

Xu, cihazın çalışma prensibiyle ilgili gelen bir soruya yanıt vererek, gerçek hayattaki satranç tahtasının dijital bir forma dönüştürülmesi için "önce köşe noktalarını tespit ettiklerini ve görüntüleri normalleştirdiklerini, ardından standart bir nesne algılama modeli kullandıklarını" belirtti.

Akıllı gözlüklerin işleyişine dair yapılan yanlış değerlendirmelere de açıklık getiren Xu, bu gözlüklerin şu anki modellerinde lens üzerinde ekran olmadığını ifade etti. Gözlüklerin gördüğü bilgiyi bir telefona ya da harici bir ekrana aktardığını, ardından hoparlörler aracılığıyla kullanıcıya ilettiğini söyledi. Ancak, Meta’nın gelecekteki gözlük modellerinde dahili ekran teknolojisinin entegre edilebileceği yönünde söylentiler mevcut.

Satranç topluluğunda tartışmalara yol açtı

Bazı kişiler bu yeniliği bir teknolojik başarı olarak övgüyle karşılarken, diğerleri satrancın dürüstlük ilkelerine zarar verebileceği gerekçesiyle endişelerini dile getirdi.

Washington Square Park’taki satranç oyuncularının bu tür bir teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı da tartışılan konular arasında. Bölge sakinleri, bu tür yüksek teknolojili cihazların parkın alışılmış atmosferine uymayacağını düşünüyor. Ancak teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada, daha önce görülmemiş şeylerin gerçekleşmesi pek de şaşırtıcı değil.

Bu yenilik, sadece satranç dünyasında değil, akıllı gözlük teknolojisinin geleceği için de yeni sorular doğuruyor. Satranç topluluğu, bu tür teknolojilerin etkilerini tartışırken, Eddy Xu’nun bu çalışması şimdiden bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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