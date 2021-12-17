  • BIST 2.084,47
  • Altın 943.60660
  • Dolar 16.4525
  • Euro 18.5089
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

Akıllı Kumaş Kıyafetlerde Ter Lekesini Tarihe Karıştıracak

»
Akıllı Kumaş Kıyafetlerde Ter Lekesini Tarihe Karıştıracak
Akıllı Kumaş Kıyafetlerde Ter Lekesini Tarihe Karıştıracak

Bilim insanları terleme algıladığında havalandırma deliği açarak aşırı ısının dağılmasını sağlayan akıllı bir malzeme geliştirdi.

ABD’de üretilen akıllı malzeme, terlemeyi algıladığında havalandırma deliklerini açıyor, terleme kuruduktan sonra küçük havalandırma deliklerini tekrar kapatıyor.

Duke Üniversitesi uzmanları, çeşitli giyim türlerinde yama olarak kullanılabilecek malzemenin  terleme sorunu yaşayanlar için büyük yardım sağlayacağını söyledi.

Duke'te Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Yardımcı Doçenti Po-Chun Hsu "Bir kişi terlerken ısıyı dışarı çıkarabilecek bir materyalin parçalarını stratejik olarak yerleştirerek, her şeye uyan tek parça bir tekstil yapmayı hayal edebiliriz" dedi.

Hsu ve ekibi, akıllı malzeme yamalarının ticari olarak ne kadar fiyatlandırılacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Gümüş tabası ile soğuğa karşı da koruyacak

Malzeme ucuz, hafif ve yumuşak olduğu için kısmen naylondan yapıldı.

Öte yandan giysileri sıcak tutması için ise malzemenin üstüne bir ısı tutucu gümüş tabakası eklendi.

Polyester ve spandeks karışımı ortalama bir geleneksel tekstil ile karşılaştırıldığında, malzeme, kanatlar kapalıyken kuruduğunda yaklaşık yüzde 16 daha sıcak ve kanatlar açıkken nemli olduğunda yüzde 14 daha soğuk oluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu Elektrikli Scooter Şişirilebiliyor Ve Çantada Taşınabiliyor16 Aralık 2021 Perşembe 22:19
  • YouTube, Rus Yayıncı RT'nin Almanca Yeni Hesaplarını Kapattı16 Aralık 2021 Perşembe 20:34
  • İngiltere’den şok karar: Türk kredi kartlarını kullanıma kapattı16 Aralık 2021 Perşembe 18:13
  • Einstein kuramıyla bir kez daha haklı çıktı16 Aralık 2021 Perşembe 12:09
  • Nike Sanal Ayakkabı Şirketi RTFKT’yi Satın Aldı16 Aralık 2021 Perşembe 00:19
  • Amazon, ‘Şüpheli’ Kişileri Saptayacak Güvenlik Sistemi Geliştiriyor15 Aralık 2021 Çarşamba 23:48
  • Yeni Araştırma: Uzaylılar Tarafından Kaçırılsanız Ne Olur?15 Aralık 2021 Çarşamba 23:01
  • Elon Musk, Bu Defa Cinsel Taciz İddialarıyla Gündemde15 Aralık 2021 Çarşamba 22:26
  • İsrail, Skandallara Karışan Casus Yazılım Birimini Kapatıyor15 Aralık 2021 Çarşamba 21:52
  • NASA’nın Güneş İle İlk Teması Gerçekleşti15 Aralık 2021 Çarşamba 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti