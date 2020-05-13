Akıllı maske üretildi, Verileri anında sağlık kuruluşu görebilecek

Van Teknokent'te girişimci yerli bir firma, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tam koruma sağladığını belirttiği yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen bir akıllı maske tasarladığını duyurdu. Firmanın verdiği bilgiye göre test amaçlı 50 tane üretilen akıllı maskelerin seri üretimi için gerekli olan ürün testi onay sürecinin 2 ayda tamamlanacağı ve ağustos ayında tüketicilerle buluşacağı belirtildi.

Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımı hızla arttı. Firmalar, maske ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak tam koruma sağlayan, yapay zeka teknolojisi ile yeniden tasarladıkları özel geliştirilen akıllı maske üzerinde çalışmalara başladı. Van Teknokent içinde yer alan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske üretim için marka patent başvurusunda bulundu. Firma ayrıca test amaçlı 50 tane de akıllı maske ürettiğini belirtti.Firmanın verdiği bilgilere göre üretim için gerekli olan ürün testi yasal onay süreci 2 aylık bir zaman diliminde tamamlanmış olacak. Üretimle ilgili yasal süreçleri bitirildikten sonra seri üretime geçileceği maskelerin ağustos ayı içerisinde herkesin alabileceği fiyatla tüketiciyle buluşacağı bildirildi. Ürün filtreleri normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir olacağı da dile getirildi.

Teklink A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çalış konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Dünyada yaşanan pandemiyle birlikte, gerek bilim insanlarının yaptığı açıklamalarıyla ve gerekse konunun uzmanlarının bilimsel verilere dayalı salgından korunma yöntemlerinde, günlük hayatımızda artık kullanımı zorunluluk haline gelen maskelerin COVID-19 salgınından korunmak için tek başına yeterli olmadığını bilmekteyiz. Bizler de Van Teknokent bünyesinde yer alan teknoloji firması olarak bu alanda ihtiyacı görerek, gerek korona salgınında ve buna benzer yüksek riskli acil durumlarda kullanılmak üzere Ar-Ge birimimizce yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz koruyucu akıllı maske ( N95 maske, gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensörler, yapay zeka yazılımı ) üretmeyi başardık." dedi.

VERİLER YAPAY ZEKA SAYESİNDE İLGİLİ KURUMA ANINDA AKTARILACAK

Modüler bir yapıyla tasarlanan ve üç parçadan oluşan akıllı maskenin tamamen insan yüzünü kapatarak koruma sağladığına dikkat çeken Çalış, "Aynı zamanda bünyesinde dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojiler bulundurarak istenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarıyla iletişime geçerek aktaran, yine modüler yapısı sayesinde, az riskli olan alanlarda ihtiyaca göre parça parça da kullanılabilen, gerektiğinde N95 maske kısmı değiştirilen ağırlıkta sağlık kuruluşları, fabrikalar, maden ocakları vb yüksek risk taşıyan alanlarda güvenle kullanılabilecek dünyada bu özellikleri ile tek ürün olan akıllı maskeyi piyasaya insanlığın hizmetine sürmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

FİRMA MASKENİN ÖZELLİKLERİNİ ŞÖYLE DUYURDU;

“Buluş, farklı özellikleri içeren maske olup, tüm yüz hatlarını kapatmaktadır. Koruyucu dijital maske çeşitli özelliklere sahip bölümlerin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Bunlar, gözleri yanları ile birlikte kapatan gözlük, alın kısmında yer alan dijital göstergeli bant, ağız ve burun bölgesini kapatan maske ve kafayı kapatan koruyucu kumaş bölümlerinden oluşmaktadır. Buluş, sağlık sektörü ve madencilik sektörü başta olmak üzere gerekli olan tüm sektörlerde kullanılabilir.Koruyucu dijital maske, modüler bir yapıya sahip olduğu için gerekli görüldüğü durumlarda ayrı parçalar halinde de kullanılabilir. Koruyucu dijital maske, N95 maske, gözlük, ateş ölçer, gaz filtresi, ağız ve ortam bakterileri tespit edecek sensörler içerir. N95 maske kısmı gerek duyulduğu zaman atıp yeni bir N95 maske ile değiştirilebilir.

VERİLERİ KURUMLARA GÖNDERECEK

Sağlık sektöründe, çeşitli salgın hastalık ve bulaşıcı hastalık tedavisinde kullanılan maske, bir yandan N95 maske ile ağız ve burnunu korurken diğer yandan gözünü koruyacak ve ateşini otomatik ya da manuel olarak ölçen sensörler sayesinde alın bölgesinde bulunan dijital ekran ile bilgilendirme yapma imkanı sağlayacaktır. Dışarıda gelen gazları ölçme özelliği de çeşitli zararlı gazların tespitini sağlayacaktır. Koruyucu dijital maske alt kısmında bulunan bakteri tespit filtresi ve gaz tespit filtresi ile de, ağız ve ortamda bulunan bakterilerin tespitini yapabilecektir. Ayrıca bluetooth ile haberleşip otomatik olarak mobil uygulamalar ile haberleşme imkanı sağlayacaktır.

Maskenin 4 parçadan oluşması (maske, gözlük, alın bandı, Nano örtü) isteğe bağlı ayrı ayrı kullanılması isteğe bağlı bütün olarak çalışması ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Dijital maske birçok sensör ile geliştirilmeye açık bir maske projesidir. Örneğin nabız ölçme, tansiyon, şeker ölçme gibi vb özelliklerde eklenebilir. Dijital maske görüntü okuma özelliğine sahip olacaktır. Bluetooth özelliği sayesinde mobil telefonlar ve mobil uygulamalar ile maske arasında iletişim kurma imkanı sağlanabilecektir.”