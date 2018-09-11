Qualcomm Technologies, Inc., akıllı saatler için yeni nesil Qualcomm Snapdragon Wear 3100 işletim sisteminin duyurdu.

Sistem; etkileşim modu, yeni kişiselleştirilmiş deneyim ve uzatılmış batarya ömrü sunmak için tasarlanan ultra düşük güçle çalışan sistem mimarisini temel alıyor. San Francisco'daki bir etkinlikte gerçekleşen resmi tanıtım, Google yazlım platformu tarafından geliştirilen Wear OS'in evrimini anlatan Google tarafından da destekleniyor.

Akıllı saatlere yeni işletim sistemi: Wear 3100!

Snapdragon Wear 3100, yeni bir ultra düşük güçte çalışan hiyerarşik sistem mimarisi yaklaşımını temel alıyor. Bu mimaride yer alan yüksek performansa sahip dört çekirdekli A7 işlemcileri, son derece verimli entegre dijital sinyal işlemcisi ve diğer tüm işlemcilerle uyumlu olan ultra düşük güçte çalışan yardımcı işlemci; uzatılmış batarya ömrünü desteklerken kullanıcıların yeni akıllı saat deneyimini yeniden yorumlamasına yardımcı oluyor.

Bu yeni özellikler, kullanıcılarının akıllı saatin gücüne, esnekliğine ve zenginliğine, spor saatinin uzun batarya ömrüne ve analog saatlerin kullanılabilirliğine sahip olan modanın güzelliğini deneyimlemesini sağlamak için tasarlandı.

Snapdragon Wear 3100 platformu; Bluetooth ve Wi-Fi ile bağlantı kuran akıllı saatler, GPS temelli bağlantı kuran akıllı saatler ve 4G LTE bağlantılı akıllı saatler için olarak üç seçenek ile gelecek.