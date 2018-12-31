Şu aralar akıllı telefon almayı düşünüyor fakat fiyatların biraz daha düşmesini bekliyorsanız doğru yerdesiniz. Peki 2019’da Türkiye’de akıllı telefon fiyatları düşecek mi? İşte bu sorunun yanıtı.

Şu aralar akıllı telefon almayı düşünüyor fakat fiyatların biraz daha düşmesini bekliyorsanız doğru yerdesiniz. Peki 2019’da Türkiye’de akıllı telefon fiyatları düşecek mi? İşte bu sorunun yanıtı.

Normal şartlarda bu sene çıkan bir telefonun, sonraki yıl ucuzlaması gerekiyor. Geçmişe baktığımızda da bu durumun, bahse konu şekilde işlediğini görmek mümkün. Fakat 2017 ve sonrasında işler biraz değişti. En azından Türkiye için.



2017’de yeni çıkan üst segment bir telefon için 3.000 – 4.000 civarında bir ücret ödemek fazlasıyla yeterliydi. Hatta bu paralara son model bir iPhone’u bile rahatlıkla alabiliyordunuz. Doğal olarak bir önceki yıl yani 2016’da çıkmış olan telefonlar çok daha makul fiyatlardan satılmaktaydı.

Fakat 2018’de bu işleyiş tamamıyla bozuldu. 2018’de akıllı telefon fiyatları, 2016’nın da üzerine çıktı. Yani 2 sene önce satışa sunulmuş bir telefon, çıkış fiyatının da üzerinde etiketlerden satılmaya başlandı.

2017’nin sonlarında 6099TL gibi uçuk bir fiyattan raflardaki yerini alan iPhone X, 2018’de 8.000TL’yi aşan fiyatlarla karşımıza çıktı. Bir sene öncesinde 6099TL kullanıcılara absürt bir fiyat gibi gelirken, 2018’de bu algı tamamen değişti. Artık 6099TL’ye yeni bir iPhone almak hayal oldu.

Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?

Peki bu durum daha ne kadar bu şekilde devam edecek? Malum geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurundaki dalgalanma neticesinde, 4TL’nin altındaki dolar bir anda 7TL’yi görmüştü. Hal böyle olunca yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının fiyatları da uçtu.



İşin kötü yanı doların artışı sonrasında uçan akıllı telefon fiyatları, doların düşüşü karşısında aynı tepkiyi göstermedi.

Şu aralar dolar 5TL seviyelerine inmiş olsa da akıllı telefon fiyatları hala yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bazı söylentilere göre Ocak ayı sonrasında firmaların fiyatlarında düzenleme yapması gündemde. Yani bu akıllı telefon fiyatlarının düşeceği anlamına geliyor.

Apple iPhone fiyatlarını düşürebilir

Akıllı telefon fiyatları üzerinde düzenleme yapacak olan firmaların başında da Apple geliyor. Malum şu anda ABD’de 999 dolara satılan iPhone XS ülkemizde neredeyse 10.000TL’den satılmakta. Yani Apple döviz kurunu oldukça uçuk seviyelerden hesaplamaya devam ediyor.

İddialara göre, Apple Türkiye 2019’un hemen başında ülkemizdeki satış fiyatlarını gözden geçirecek. Özellikle yeni iPhone modellerinin fiyatlarında hatırı sayılır düşüşler olması bekleniyor.

iPhone XS vs XS Max fiyatının en az 1000 TL düşeceğini belirtenler mevcut. Fakat Apple Türkiye’den konu hakkında net bir açıklama gelmiş değil.

Hatırlanacağı üzere Apple CEO’su Tim Cook da kısa süre önce Türkiye’deki satışlardan memnun olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında ülkemizdeki iPhone satışlarında artışa neden olacak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Dolayısıyla Apple’ın Türkiye’deki satışlarının artması için fiyatlarını düşürmesi kaçınılmaz.



iPhone alacak olanlar bekleyebilir

Özetlemek gerekirse iPhone almayı düşünenlerin biraz daha beklemeleri isabetli olacaktır. Açıkçası iPhone fiyatlarının düşmesi, diğer üst segment modellerin fiyatlarını da aşağı yönlü tetikleyebilir. Doğal olarak Samsung ve Huawei’nin amiral gemisi modelleri de 2019’un başlarında düşecektir.

Elbette bunun tam tersi bir durum söz konusu da olabilir. Yani akıllı telefon fiyatlarında artış da yaşanabilir. Lakin kısa vadede böyle bir durum pek de olası görünmüyor. Muhtemelen 2019’un ilk çeyreğinde akıllı telefon fiyatlarında düşüş yaşanacaktır.

Fakat 2019’un özellikle ikinci yarısında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımız pek de belli değil. O yüzden akıllı telefon satın almayı düşünenlerin, 2019’un Ocak ayına kadar beklemelerini ve Mart ayı gelmeden karar verip telefon almalarını tavsiye ederiz.

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