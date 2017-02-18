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Akıllı telefon kullanan yayalar için trafik ışığı

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Akıllı telefon kullanan yayalar için trafik ışığı
Hollanda'da, akıllı telefon kullananların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için yeni bir trafik ışığı geliştirildi.

"+ Lichtlijn" (artı ışık hattı) adı verilen proje Lahey yakınlarındaki Bodegraven - Reeuwijk kasabasında hayata geçirildi.

HIG Trafik Sistemleri tarafından geliştirilen pilot proje kapsamında, yaya geçitlerine kırmız ve yeşil LED lambaları döşendi. Trafik kontrol sistemine eklenen ışıklar, trafik lambasına bağlı olarak çalışıyor.

Trafik lambasındaki renk değişimi, LED lambaları sayesinde yaya geçidine de yansıtılıyor. Böylelikle telefon ekranına eğilmiş kişilerin trafik ışıklarını daha kolay görmeleri sağlanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Kees Oskam, akıllı telefonlar üzerindeki sosyal medya, oyun, müzik ve watsapp gibi programların trafik açısından giderek daha fazla dikkat dağıtıcı olduğunu söyledi.

Oskam, "Bu eğilimi değiştiremeyebiliriz ama, sorunları önceden görüp önlem alabiliriz" dedi.

Okulların bulunduğu üç ayrı noktada başlatılan pilot projenin başarılı olması durumunda daha geniş alana yayılması planlanıyor.

'Trafikte cep telefonu kullanmayı ödendiriyor'

Hollanda Trafik Güvenliği Derneği (VVN), akıllı telefon kullanıcıları için hayata geçirilen yeni uygulamaya karşı. Derneğe göre, trafikte insanların cep telefonlarına bakmalarına yardımcı olmak, iyi bir fikir değil.

Dernek sözcüsü Jose de Jong, trafikte kesinlikle akıllı telefon kullanılmaması gerektiğini belirterek, projeyi, "kötü davranışın ödüllendirilmesi" olarak değerlendirdi.

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