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Akıllı Telefon Kullanıcılarının %55’i Gelecek 5 Yılda Telefon Değiştirmeyecek

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Akıllı telefon üreticilerinin en korkunç kabuslarından biri yakın zamanda gerçek olabilir. Akıllı telefon kullanıcılarının yarıdan fazlası gelecek 3 yılda yeni telefon almayı düşünmüyor.
Akıllı Telefon Kullanıcılarının %55’i Gelecek 5 Yılda Telefon Değiştirmeyecek

Yakın zamanda yapılan bir araştırma ile son yıllarda yavaşlamaya başlayan akıllı telefon pazarı için kötü haberlere bir yenisi eklendi. Gelecek 3 ila 5 yıllık süreçte, akıllı telefon kullanıcılarının %55’i telefonlarını değiştirmeyi planlamıyor. 

Tüketicilerin uzun kuyruklar oluşturduğu günlerden bu yana yaşanan yavaşlamayı ilk hisseden iPhone olmuştu. Firmanın müşterilerinin cihaz yenileme süreleri artarken yeni talepte de yaşanan sıkışıklık, ABD-Çin ticaret savaşlarının da etkisiyle firmayı epey sıkıntıya sokmuştu. 

Pek çok akıllı telefon kullanıcısı, yıllarca tamamen sorunsuz şekilde çalışan telefonlarını güncelledikten sonra artık telefonlarına daha uzun süre sahip çıkmaktan yana görüş bildiriyorlar. Anketlere katılanların %55’i, akıllı telefonlarını gelecek 5 yıl boyunca kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu kişilerin %47’si, bir önceki telefonlarını en az 3 yıl boyunca kullanmış. 

Katılımcıların yalnızca %15’lik kısmı telefonlarını iki yıllık süreç içerisinde güncelliyor. Bu da mobil telefon üreticileri için yeni bir risk unsuru oluşturuyor.

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