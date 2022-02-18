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Akıllı Telefon Ömrünü Uzatacak 5 Faydalı Yöntem

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Akıllı Telefon Ömrünü Uzatacak 5 Faydalı Yöntem
Akıllı Telefon Ömrünü Uzatacak 5 Faydalı Yöntem

Akıllı telefonların hayatın olmazsa olmazı haline gelmiş olduğu ve yaşantının da vazgeçilmez bir parçası olduğu bir gerçek. İş dünyasından sosyal çevreye kadar hemen hemen tüm iletişimin sağlanması noktasında temel araç olan akıllı telefonların ömrü de kullanıma bağlı olacak bir şekilde değişiklik gösterebiliyor.

AKILLI TELEFONLARIN PİL SAĞLIĞINI KORUMAK ÇOK BASİT

Akıllı telefonların pil sağlıklarında azalma yaşandıkça performans kayıplarına da sebep olabiliyor. Ortalama iki ila üç yıl arasında kullanımı bulunan akıllı telefonlardan mümkün olan en yüksek verimi elde etmek ve pil sağlığını korumak aslında bir hayli basit. Sizler için sıralamış olduğumuz 5 madde ile akıllı telefon sağlığını çok rahat bir şekilde koruyabilirsiniz.

ISIYA DİKKAT

Telefon bataryalarının kuvvetli ihtimalle en büyük düşmanı ısıdır. Telefonunuzu ılıman bir bölgede tutmak bu noktada çok önemlidir çünkü lityum iyon pillerin en büyük düşmanı ısı denilebilir. Telefonunuzu oda sıcaklığına yakın tutmak bu noktada çok önemli.

ISLANMASINI ENGELLEYİN

Su ve cep telefonunun bir arada olmasının iyi olmadığını artık hemen herkes biliyor. Pek çok cep telefonunun belirli bir seviyeye dek sıvı toleransı bulunsa da telefonu bir kılıfla korumak, yağmurlu havalarda dışarıdayken ıslanacak biçimde kullanmamak, masada dururken üstüne dökülebilecek sıvılardan korumak da önemli konular arasında yer almakta.

PİL SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Genel olarak ifade ettiğimizde telefonla ilgili sorunların başında telefon bataryası bulunmaktadır. İyi bir pil ömrüne sahip bir telefon satın almak faydalı bir ilk adım olarak kabul edilir fakat pilinizi nasıl sağlıklı tutacağınızı da bilmeniz gerekli konular arasında yer almakta. Telefonunuzun pil sağlığını korumak, ömrünü uzatacaktır.

UYGULAMA VE SİSTEM GÜNCELLEMELERİNİ İHMAL ETMEYİN

Hem iPhone'larda hem de Android cihazlarda, telefonunuz sizden uygulama ve sistem güncellemelerini indirmenizi ve ardından da yüklemenizi isteyecektir. Telefon sisteminizi güncel tutmak, telefonunuzun en yüksek kapasitede çalışmasını temin etmek için güvenlik özellikleri, hata düzeltmeleri ve daha fazlasını uygular. Bunları telefonunuza indirmemeyi seçerseniz, yalnızca virüs kapma riskinizde artış göstermeyecek, aynı zaman dahilinde de akıllı telefonunuz daha yavaş bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

KULLANILMAYAN UYGULAMALARI SİLİN

Telefonunuza ne kadar çok uygulama yüklerseniz, o kadar yavaşlar. Telefonunuzda hâlâ kullanmadığınız birkaç uygulama bulunuyorsa, yer açmak ve cihazınızın bunları güncellemesini ya da arka planda çalışmasını durdurmak için bunları silmelisiniz.

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