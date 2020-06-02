  • BIST 107.856
  • Altın 376,548
  • Dolar 6,7142
  • Euro 7,5109
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Akıllı telefon üzerinden StopCovid uygulaması başladı

» »
Fransa’da kişi hak ve özgürlüklerin korunamayacağı kaygısıyla uzun zamandır tartışma konusu olan StopCovid izleme ve takip uygulaması, öğle saatlerinden itibaren kullanıma başlanacak.
Akıllı telefon üzerinden StopCovid uygulaması başladı

Fransa'da koronavirüsün yayılımını sınırlandırmak için yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Kişi hak ve özgürlüklerini korumayacağı gerekçe gösterilerek bir süredir tartışma konusu olan StopCovid uygulaması bugün öğren saatlerinden itibaren kullanımda olacak. Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Meclis ve Senato tarafından kullanımı uygun görülen uygulamanın yerel saatle 12.00'dan itibaren kullanılabileceğini söyledi. Google Store ile Apple Store üzerinden indirilebilecek uygulama hem IOS hem de Android cihazlarda kullanılabilecek.

Uygulama direkt cep telefonlarına indirilip kayıt yapıldıktan sonra aktif hale geliyor. Kullanıcı 2 hafta boyunca karşılaştığı ve uygulamayı kullanan diğer şahıslarla ilgili yakınlaşmasını kayıt altına alıyor. Koronavirüs taşıdığını tespit eden şahıs, 2 hafta boyunca yakın temasta olan diğer kullanıcılara uygulama yoluyla bilgi veriyor. Uygulama Bluetooth sayesinde telefonlar arasında bağlantı sağlıyor.

Covid-19 salgınını tamamen kontrol altına alabilmek için önemli araçlardan biri olduğu yönünde fikir beyan eden Devlet Sekreteri Cedric O, en azami miktarda vatandaşının uygulamayı indirmesini diledi. Uygulamanın zorunlu olmadığını belirten Cedric O, salgını kontrol etmek için azami sayıda Fransa vatandaşının uygulamayı indirmelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acun Ilıcalı: "İleride bir parti kuracağım, adı Rahat Parti olacak"31 Mayıs 2020 Pazar 15:34
  • Küba'dan DSÖ’ye tam destek açıklaması31 Mayıs 2020 Pazar 15:32
  • Seks fantezisi için kiralanan iki adam palayla yanlış eve daldı30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:54
  • Bebekler kendilerini taklit edenleri fark ediyor ve seviyor29 Mayıs 2020 Cuma 23:00
  • Cinsel fantezi için anlaşılan iki adam yanlış adrese gitti; mahkemelik oldu29 Mayıs 2020 Cuma 22:41
  • Dokunmak neden önemli, tokalaşmak tekrar mümkün olacak mı?29 Mayıs 2020 Cuma 22:30
  • Çilek videosundaki büyük böcekler sonradan konmuş29 Mayıs 2020 Cuma 20:43
  • Bir grup maymun, şüpheli ‘corona’ hastalarından alınan numuneleri ‘çaldı’29 Mayıs 2020 Cuma 20:40
  • YouTuber çift, evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp para topladıktan sonra terk etti29 Mayıs 2020 Cuma 16:58
  • Uluslararası Göç Örgütü: Amphan Kasırgasında mahsur kalan Arakanlı mülteciler kurtarılmayı bekliyor28 Mayıs 2020 Perşembe 21:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti