Günümüzde artık herkesin elinde bir akıllı telefon var. Her yaştan insanın elinde gördüğümüz bu telefonlar, evrensel hale gelirken telefona sahip olma yaşı ise giderek düşmeye başladı. Peki akıllı telefona sahip olmak için doğru yaş nedir?

Çocuklara akıllı telefon almak gerekir mi?

Neredeyse her yaştan insanın sahip olduğu akıllı telefonların hayatımızdaki yeri ve ekranlara olan bağlılığımız tartışma konusu olmaya devam ederken "Hangi yaşta akıllı telefona sahip olmalı?" sorusu giderek önem kazanmaya başladı.

AİLELERİN KAFASI KARIŞIK

'Çocuklara akıllı telefon verilmeli mi verilmemeli mi' çelişkisi günümüz ebeveynlerinin aklını çok kurcalıyor. Bir kesim akıllı telefonların pandora’nın kutusu olduğunu ve içindeki tüm kötülüklerin çocuklarına zarar vereceğini düşünürken bir başka kesim, akıllı telefonların bilgiye erişmede ve çocuk gelişiminde büyük rol oynadığı kanaatinde.

Akıllı telefonların ve sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında hala cevaplanmamış birçok soru buluyor ancak BBC’de yayınlanan bazı araştırmalar, akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisi üzerine kapsamlı bilgiler sundu.

ERGENLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Telefon sahibi olmanın veya sosyal medyayı kullanmanın genel olarak çocukların sağlığına zararlı olduğunu gösteren kesin kanıtlar olmasa da şimdiye kadar yapılan araştırmaların çoğu, çocuklardan ziyade ergenlere odaklanıyor. Ortaya çıkan sonuçlar ise çocukların gelişim aşamalarında birtakım problemler çıkabileceğini gösteriyor.

ÇOCUKLAR VE AKILLI TELEFON KULLANIM ORANLARI

Birleşik Krallık merkezli Ofcom’a göre, İngiltere’deki 11 yaşına kadar olan çocukların büyük çoğunluğunun bir akıllı telefonu var.

ABD'de ise 9-11 yaş aralığındaki çocukların ebeveynlerinin yüzde 37’si çocuklarının kendi akıllı telefonlarına sahip olduğunu söylüyor.

Avrupa’da 19 ülkede yapılan bir araştırma ise 9 ile 16 yaş arasındaki çocukların yüzde 80’inin neredeyse her gün çevrimiçi olmak için akıllı telefon kullandığını bildirdi.

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Yapılan çalışmaların çoğu sosyal medya kullanımı ve akıl sağlığı arasında hiçbir bağlantı bulamadı. Cambridge Üniversitesi’nden Amy Orben, telefon kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini çocukların yakınındaki insanların gözlemleyebileceğini söylüyor. Kanıtlar ne söylerse söylesin, bir çocuk eğer telefonlardan veya uygulamalardan olumsuz etkileniyorsa bunu ailesinin gözlemlemesi gerektiği belirtiliyor.

Akıllı telefonların çocukların dışarı çıkmasına ve sosyalleşmesine engel olduğuna dair bazı tartışmalar bulunuyor. Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre, akıllı telefonlar 1-15 aralığındaki çocuklara daha özgür hareket etme olanağı sunuyor. Bu çocuklar, telefonları sayesinde aile ve arkadaşlarıyla daha çok etkileşimde olduklarını söylüyor.

11-21 yaş aralığındaki 17 bin katılımcının katıldığı bir araştırma, 11-13 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve 14-15 yaşlarındaki erkek çocuklarının bir yıl sonra hayattan daha az zevk aldığını ortaya koydu.

Buna karşılık, daha az sosyal medya kullanımı bir sonraki yıl aynı çocukların hayattan daha çok zevk almalarını sağladı. Kızlar ve erkekler arasında yaş farkının ise kızların ergenliğe daha erken girmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Bütün bu veriler göz önünde bulundurulduğunda “Ne zaman telefon almalı” sorusuna net bir cevap vermenin mümkün olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bu soruyu etkileyen çok fazla ‘kişisel etmen’ bulunduğu düşünülüyor. Burada sorulması gereken asıl soru “Akıllı telefona sahip olmak çocuk ve aile için ne ifade ediyor?” olmalı.

Viyana Üniversitesi’nden Anja Stevic ise “Çocuklarınız kendi cihazlarına sahip olacak kadar sorumluluk sahibi bireyler mi?” sorusunun çok daha önemli olduğunu söylüyor.