Akıllı telefonlar, Deccal'in aracı

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, akıllı telefonlarının popülaritesinin artmasının 'Deccal'in dönüşüne ortam hazırladığı" uyarısında bulundu. Kirill, "Şeytan, insanlara böyle bir oyuncak vererek çok akıllıca davranıyor" dedi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Patrik Kirill Pazartesi günü Ortodoks Noel Bayramı vesilesiyle Rusya Devlet Televizyonu'na bir mülakat verdi.

Patrik Kirill mülakatta, akıllı telefonların hızla yaygınlaştığına dikkat çekti.

Kirill, bu telefonlardan internet bağlanmanın, "insanlığın evrensel düzeyde kontrolüne" zemin hazırladığını söyledi.

'Deccal'in geleceğinin belirtisi'

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir yerden böylesi bir kontrol, Deccal'in geleceğinin belirtisidir. Dünya çapında interneti yönetecek, insanlığı kontrol edecek kişi Deccal'dir.

"Bu, böylesi bir yapının tehlike oluşturduğu anlamına gelir. En azından yakın gelecekte, kıyameti getirmek isteniyorsak, tek bir merkez olmamalıdır."

Patrik Kirill ayrıca insanların, "ellerindeki bir şeyin kölesine dönüşmemeleri konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği" uyarısında bulundu.

Daily Telegraph'ın Moskova muhabiri Alec Luhn haberinde, Rus Ortodoks Kilisesi'nin interneti de kullanarak gençleri kendisine daha fazla çekmeye çalıştığını yazdı.

Kilise yetkilililerinin Ekim ayında düzenledikleri bir basın toplantısına ünlü Amerikalı aktör Steven Seagal da katılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi, Seagal'ın da katıldığı basın toplantısıyla, gençlerin sorunlarıyla ilgilenecek bir konsey oluşturduğunu ve bu konseyin dijital ortamda çok aktif olacağını açıklamıştı.