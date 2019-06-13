  • BIST 90.501
  • Altın 253,014
  • Dolar 5,8644
  • Euro 6,6128
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Akıllı Telefonları Kullanmayınca Kapatmanın Bir Faydası Var mı?

»
Sayısız kişiden akıllı telefonunuzu kullanmadığınız zaman kapatmanız önerisini almışsınızdır. Peki bu önerinin bir aslı var mı? Telefonunuzu kapatmanın telefonunuz üzerinde bir etkisi bulunuyor mu?
Akıllı Telefonları Kullanmayınca Kapatmanın Bir Faydası Var mı?

Birçok işlemi akıllı telefonlar aracılığıyla yaptığımız için de akıllı telefonlar günün büyük bir kısmını açık şekilde geçiriyor. Çoğu kişi bu durumun akıllı telefonlar için zararlı olduğunu söylese de bu söylentinin gerçek olup olmadığını merak edip, olayın aslına bakma gereksinimi duyduk.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Akıllı telefon kullanan kişilerin büyük bir çoğunluğu akıllı telefonlarını kapatmıyor. Akıllı telefonlarımızı bir iletişim aracı ve alarm olarak da kullandığımız için her an elimizin altında bulunmaları gerekiyor. Başka bir deyişle zaten bu şekilde çalışmaları için tasarlandılar. En nihayetinde telefonunuz kapalıyken biri sizi aradığında ya da alarmınız çaldığında bunun neye ya da kime faydası olabilir ki? İşte cihazınız her şey o kadar basit değil.

 

Telefonu kapatmanın cihaz sağlığını etkilediğini düşünenlerin ileri sürdüğü bir diğer konuysa, cihazların sıcaklık seviyelerindeki değişkenlik olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın sıcaklığı güzel bir nokta olsa da burada küçük bir detay atlanıyor: Cihazın sıcaklığını, ne kadar uzun açık tuttuğunuz değil, telefonla neler yaptığınız belirliyor.

Telefonunuzu sabah şarjdan çıkarttığınızı düşünün. Ardından kahvaltı yaptınız ve telefonu elinize aldınız. Telefon son derece kabul edilebilir sıcaklık seviyesinde çalışırken, bir anda yüksek performanslı bir mobil oyun oynamaya karar verdiniz. Bu andan itibaren telefonunuzun sıcaklığı artmaya başlayacaktır.

 

Ani sıcaklık iniş çıkışlarından bahsediyorsak, telefonunuzun zarar görmesi muhtemel ancak telefonların sıcaklık dalgalanmaları düşünülerek tasarlandığı da unutulmaması gereken bir gerçek. 

 

Bu alanda yapılan birçok araştırma mevcut ve bu araştırmaların konusu genellikle cihazın sağlığı değil, pil ömrüyle ilgili. Pil ömrünüzü artırmak istiyorsanız, telefonunuzu kapatmayı ya da ani sıcaklık değişikliklerine dikkat etmenizi önerebiliriz. Bunun yanı sıra telefonunuzu kapatmanız, telefonunuzun yararına olmasa da sizin sağlığınız için yararlı olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huawei’nin akıllı telefon üretimini durdurduğu iddia edildi04 Haziran 2019 Salı 21:07
  • Apple, yeni Mac Pro’yu tanıttı; işte fiyatı03 Haziran 2019 Pazartesi 23:55
  • Dünya'ya Yaklaşan Asteroidleri Tespit Etmek Neden Bu Kadar Zor?01 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
  • İşte 10 adımda iPhone'un pil ömrünü uzatmanın yolu31 Mayıs 2019 Cuma 23:59
  • Google Haritalar artık trafik cezalarından kurtarıyor!31 Mayıs 2019 Cuma 23:00
  • Google'dan geri adım31 Mayıs 2019 Cuma 22:00
  • Twitch’in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:00
  • Apple'ı Hackleyen 13 Yaşındaki Çocuğun Cezası Belli Oldu28 Mayıs 2019 Salı 19:00
  • 2019 Model Renault Clio, Euro NCAP Testlerinde 5 Yıldız Almayı Başardı (Video)23 Mayıs 2019 Perşembe 20:00
  • Twitter, Aleyna Tilki’nin hesabını sildi22 Mayıs 2019 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti