Akıllı Telefonları Kullanmayınca Kapatmanın Bir Faydası Var mı?

Birçok işlemi akıllı telefonlar aracılığıyla yaptığımız için de akıllı telefonlar günün büyük bir kısmını açık şekilde geçiriyor. Çoğu kişi bu durumun akıllı telefonlar için zararlı olduğunu söylese de bu söylentinin gerçek olup olmadığını merak edip, olayın aslına bakma gereksinimi duyduk.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Akıllı telefon kullanan kişilerin büyük bir çoğunluğu akıllı telefonlarını kapatmıyor. Akıllı telefonlarımızı bir iletişim aracı ve alarm olarak da kullandığımız için her an elimizin altında bulunmaları gerekiyor. Başka bir deyişle zaten bu şekilde çalışmaları için tasarlandılar. En nihayetinde telefonunuz kapalıyken biri sizi aradığında ya da alarmınız çaldığında bunun neye ya da kime faydası olabilir ki? İşte cihazınız her şey o kadar basit değil.

Telefonu kapatmanın cihaz sağlığını etkilediğini düşünenlerin ileri sürdüğü bir diğer konuysa, cihazların sıcaklık seviyelerindeki değişkenlik olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın sıcaklığı güzel bir nokta olsa da burada küçük bir detay atlanıyor: Cihazın sıcaklığını, ne kadar uzun açık tuttuğunuz değil, telefonla neler yaptığınız belirliyor.

Telefonunuzu sabah şarjdan çıkarttığınızı düşünün. Ardından kahvaltı yaptınız ve telefonu elinize aldınız. Telefon son derece kabul edilebilir sıcaklık seviyesinde çalışırken, bir anda yüksek performanslı bir mobil oyun oynamaya karar verdiniz. Bu andan itibaren telefonunuzun sıcaklığı artmaya başlayacaktır.

Ani sıcaklık iniş çıkışlarından bahsediyorsak, telefonunuzun zarar görmesi muhtemel ancak telefonların sıcaklık dalgalanmaları düşünülerek tasarlandığı da unutulmaması gereken bir gerçek.

Bu alanda yapılan birçok araştırma mevcut ve bu araştırmaların konusu genellikle cihazın sağlığı değil, pil ömrüyle ilgili. Pil ömrünüzü artırmak istiyorsanız, telefonunuzu kapatmayı ya da ani sıcaklık değişikliklerine dikkat etmenizi önerebiliriz. Bunun yanı sıra telefonunuzu kapatmanız, telefonunuzun yararına olmasa da sizin sağlığınız için yararlı olabilir.