Akıllı telefonların nesli tükeniyor (Bilim insanları uyardı)

Akıllanan cihazlar kervanının belki de hayatımıza en çok etki edeni olan akıllı telefonlar için ilginç bir uyarı geldi.
Bilim insanları akıllı telefonlar için gerekli olan element ve maddelerin hızla azaldığı uyarısında bulundu.
Hızla azalan 90 elementten 30'unun akıllı telefonlarda kullanıldığının altını çizen araştırmacılar bu 30 element içinde galyum, arsenik, itriyum ve gümüşün bulunduğunu belirtti.
Bilim insanlarına göre, tükenmedeki aslan payı hızlı tüketime ait.
Zira sadece Avrupa'da her yıl 10 milyon telefon eskidiği gerekçesiyle başka bir model ile değiştiriliyor.
AKILLI TELEFONLARIN EVRİMİ
Akıllı telefonlar 22 yaşında! Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cihazlar yüz milyonlarca insanın cebinde. Artık onların varlığı günlük rutinimizin bir parçası.
İLK AKILLI TELEFON
Tarihin ilk akıllı telefonu Nokia 900 Communicator, 15 Ağustos 1996'da piyasaya çıktı. Kişisel bilgisayarların birçok özelliğine sahipti. Ofis yazılımı ve web tarayıcı yüklü cihaz, faks da çekebiliyordu. Fiyatı 800 dolardı.
Akıllı telefonlarına artık 'telefon' demeye dilimiz varmıyor. Birer internet ve multimedya terminali haline gelen bu cihazların ataları cep telefonları da en az onlar kadar hayatımızın içindeydiler.
İşte cep telefonlarının akıllı telefonlara evrimi...
Motorola DynaTAC 8000X - 1983
İlk taşınabilir ‘el telefonu’. Tam ismi ‘Motorola DynaTAC 8000X Mobile Phone System'.
Motorola MicroTAC 9800X – 1989
Gerçekten cebe girebilen ilk ‘cep telefonu’. Orta boy bir çanta büyüklüğündeki ağır araç telefonları da o zamanlar yaygın.
Motorola International 3200 – 1992
Tümüyle dijital ilk el telefonu.
Nokia 1011 – 1992
Seri olarak üretilen ilk GSM telefonu. Üretimi 1994’e kadar sürdü.
IBM Simon – 1993
İlk PDA/telefon kombinasyonu denemesi.
Motorola StarTac – 1996
‘İstiridye’ kapaklı ilk cep telefonu.
Nokia 8810 – 1996
Kızaklı telefonların atalarından. Ergonomik tasarımıyla dikkat çekti, Matrix üçlemesinin ilkinde beyazperdeye çıktı.
Nokia 9000 Communicator – 1996
İlk akıllı telefon modellerinden. Intel 386 işlemcisi vardı.
Ericsson GH688 – 1996
Türkiye’de en çok tutulan ve klasikleşen modellerden. Sağlamlığı ve şeffaf tuşlarıyla fark yarattı.
Nokia 8210 – 1999
Yenilikçi tasarımı ve değiştirilebilir kapaklarıyla popüler oldu.
Nokia 7110- 1999
WAP tarayıcısı olan ilk cep telefonu.
Benefon Esc! – 1999
Dahili GPS modülü olan ilk telefon. Sadece Avrupa’da satıldı.
Samsung Uproar – 1999
MP3 çaları olan ilk cep telefonu.
Nokia 3210 – 1999
Dahili antenli, T9 metin tahmin özellikli telefon tarihin en popüler ürünlerinden. Toplam 160 milyon adet satıldı.
Ericsson R380 – 2000
Yarım kapağı açıldığında dev dokunmatik bir ekran aktive oluyordu.
Nokia 3310 – 2000
Avrupa’da çok popüler oldu, tüm dünyada 126 milyon adet satıldı.
Ericsson R320 – 2000
WAP tarayıcısı olan az sayıdaki telefonlardan.
Nokia 5510 – 2001
Tam qwerty klavyesi olan 5510'da müzik için de 64mb bellek ayrılmıştı.
Ericsson T39 – 2001
O zaman için son derece şık, hafif ve küçüktü. Bluetooth ilk kez bu telefonda karşımıza çıktı.
Ericsson T66 – 2001
Boyu oldukça kısaydı.
Nokia 7650 - 2002
Dahili kamerası olan ilk Nokia. Minority Report filminde arzı endam etti.
Sony Ericsson P800 - 2002
İş insanlarının bayıldığı bir üründü. Renkli dokunmatik ekranı ve 128MB belleği vardı.
Nokia N-Gage – 2003
Game Boy’a Nokia’nın yanıtı. Birkaç ödül de aldı ancak zaman içinde Nokia oyundan çekildi.
PalmOne Treo 600 – 2003
Telefon, PDA ve kamera özelliklerinin bir ‘iş telefonu’nda en başarılı birleşimlerinden oldu... Blackberry ve Nokia bayrağı devralıncaya kadar.
Nokia 6600 – 2003
Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra fenomen haline gelen 6600, Symbian OS Series 60 platformunu kullanan telefonlar içinde en rağbet göreniydi. İleri teknoloji olarak görüldü, tombul tasarımı çok beğenildi, yüksek fiyatına karşın peynir ekmek gibi satıldı.
Blackberry Quark 6210 – 2003
Research In Motion firmasının ilk telefon-PDA entegrasyonu.
Nokia 1110 – 2005
Düşük fiyat kategorisinde en tutulan telefonlardandı. Gelişmekte olan ülkelerde çok sattı.
İlk iPhone
İlk yıllarda cebe sığmayacak 'el telefonu' olarak hayatımıza giren cihazlar küçülme trendine girdi ancak bu cihazlar günümüzde eski boyutlarına ulaştı.
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