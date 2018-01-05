Akim, Beni eleştirenler önce geçmişe araştırsın

Kıb-Tek Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim, Geçmişi neden araştırmıyorsunuz?

Söylemeye utanırım, 40 senemi verdim Sayıştay’a çırak girdiğim kapıdan usta çıktım. Sayıştay yasasını yazan kişi benim ve yasayı madde madde biliyorum. Sayıştay Başkanlığı da yaptım, Sayıştaylığın görevleri yasanın 3. Maddesinde, görevleri 4. Maddesinde yazar, sorumlulukları da 41 maddedir. Siz hiç önünüze ardınıza bakmayacaksınız, siyasetin bir acentası gibi geleceksiniz, tarafsız, bağımsız bir kuruluş olan Sayıştay’ı, Ersin Tatar’la, Önder Sennaroğlu’nun talimatları ile siyasete malzeme edeceksiniz ve malzeme toplayacaksınız, geleceksiniz eski Sayıştay Başkanlığı yapmış bir adamı sorgulayacaksınız yetki alanınız içinde olmayan bir işten dolayı. Ama yetki alanınızı da yapmayacaksınız, görevinizle ilgilenmeyeceksiniz. Ben bunları söyledim diye bütün vatandaşın gözü bana döndü. Ben Sayıştay’ı kovmadım, dövmem lazımdı Sayıştay’ı, utanırım söyleyeyim bunları. Sayıştay siyasete alet oldu, siyasallaştı, ne basın ne demokrasiyi savunanlar oraya bakar ama İsmet Akim Sayıştay’ı kovdu diye hala daha beni eleştirirler.

Bunlara rağmen beni eleştirenler görev sürem içerisin de Kıb-Tek'te kayıp araçlardan çürüyen direklere, raporlar doğrultusunda bir çok usulsüzlük iddiasında bulundum ama ne mali polis, ne de sayıştay bunu araştırmadı. Neden araştırmadı? Çünkü sayıştay siyasallaştı ve halk gözünde de güvenini yitirdi.

Akim, Elektrik Kurumu oy uğruna zarara uğratılıyor.

Kıb-Tek Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim oy uğruna zarara uğratılıyor, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ülkemizin gerek kamuya ait ve gerekse belediye sınırları içerisindeki sokaklara aydınlatma alt yapısı yapmakta olan ve devletin genel bütçesinden ayrı kendi bütçesi ile çalışmalarını sürdüren bir kurumdur. Devlet veya kişiler herhangi bir elektrik alt yapısı veya kablo çekmek istemesi halinde bu iş Kurumca yapılmakta veya yaptırtılmakta ve bedeli devletten veya ilgili kişi ve kuruluşlardan tahsil edilmektedir. Anacak 7 Ocak 2018 tarihinde milletvekilliği için genel seçimler yapılacaktır. Bu süreç “seçim yasaklarını” da kapsamaktadır. Yani devletin herhangi bir organı veya kamu kuruluşu seçimlerde avantaj sağlamaya dönük vaatte bulunamaz ve işlem yapamaz. Bulunursa bir suç işlenmiş olunur. Anacak Kıb-Tek Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim, mevcut yönetim kurulu ve müdür şuanda kendi siyasi partileri için oy uğruna Kıb-Tek’i zarara uğratıyor.