  • BIST 3.142,74
  • Altın 993.08
  • Dolar 18.1993
  • Euro 18.1431
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Akın Aktunç: LTB başkanlığına adaylık başvurumu yaptım

» »
UBP Parti Meclisi üyesi Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığına adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı.
Akın Aktunç: LTB başkanlığına adaylık başvurumu yaptım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi üyesi Akın Aktunç, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığına adaylık başvurusunu yaptığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Aktunç, şunları söyledi:

“Uzun bir dönemdir genelde yerel yönetim, özelde ise Lefkoşa Türk Belediyesi ile yoğurulmuş bir kardeşiniz olarak, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı’na adaylık başvurumu partim Ulusal Birlik Partisi’ne yapmış bulunuyorum.

En ince ayrıntısına kadar hazmettiğim, yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenleri adım gibi bildiğim ve onlarca yıldır evim olarak kabul ettiğim LTB’yi yönetmek için önce partimin sonra da Lefkoşa halkının takdir ve desteğini talep edeceğim.

Hedefim, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni, yeni seçilecek Belediye Meclisi ile birlikte çok daha ileriye, hak ettiği noktaya taşımaktır. Uygulanabilir ve Lefkoşa’yı Lefkoşa yapacak projelerimle Lefkoşalıların karşısına çıkmaya ve görev istemeye hazırım.

Başkente ve Ulusal Birlik Partisi’ne hayırlı olsun.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da bir iş yerinde​ tabanca ve mermi bulundu30 Ağustos 2022 Salı 10:18
  • LTB'den duyuru29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:37
  • Harmancı: Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35
  • Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor28 Ağustos 2022 Pazar 10:39
  • DP Lefkoşa İlçe Başkanı Öztürk seçildi28 Ağustos 2022 Pazar 09:35
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı26 Ağustos 2022 Cuma 14:07
  • LTB'den duyuru26 Ağustos 2022 Cuma 08:02
  • Trafiğe kapalı yollar açıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 10:08
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtulamadı24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:12
  • Belediye Çalışanlarının MİNİBÜS'üne el konuldu, yürüyerek Lefkoşa'ya gidiyorlar!24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti