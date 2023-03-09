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Akın, Gözyaşları İçerisinde Kupayı Havaya Kaldırdı

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Akın, Gözyaşları İçerisinde Kupayı Havaya Kaldırdı
Akın, Gözyaşları İçerisinde Kupayı Havaya Kaldırdı

Türkiye’deki depremde hayatlarını kaybeden “Şampiyon Melekler Takımı” Mağusa’da düzenlenen voleybol etkinliğiyle anıldı.

Voleybol Federasyonunun organize ettiği “Şampiyon Melekler Takımı Anı Gecesi” DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda yapıldı.

Anı gecesinde, büyükler kategorisinden DAÜ – Vakıflar Spor Kulüpleri, 11. R. Denktaş Kupası Kadın ve Erkek Finalleri “Şampiyon Meleklerimiz Anısına” teker set oynandı.

Kupaların takdim edilmesi sonrasında “Şampiyon Melekler Takımı” oyuncularından olan Doruk ve Alp’ın babası Osman Akın salondakilerin gözyaşları içerisinde kupayı havaya kaldırarak, kupayı “Şampiyon Melekler Takımı” armağan etti.

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