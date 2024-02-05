Akın Manga: Şampiyon Meleklerimizi anıyorum

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri ve "Şampiyon Melekleri" andı.

Manga yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Şampiyon Meleklerimizi rahmetle anıyor acılı ailelerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Akın Manga'nın mesajının tamamı şu şekilde:

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi deprem 12 ilimizi etkilemişti. 20 binleri aşkın insanın can verdiği bu deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Bugün 1. Yıldönümü olan bu depremde, 35’i Kıbrıslı Türk öğrenci ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra Adıyaman İsias Otel toplamda 72 kişiye mezar olmuştu. Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz bu felaketin acısını, Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak yaşamaya devam ediyor.

İsias davası ilk duruşması Adıyaman 3. Ağır ceza mahkemesinde 4-7 Ocak tarihlerinde yapıldı. 2. duruşma 26 Nisan2024’e ertelendi. Kıbrıs Türk halkı, Devletimiz ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, bu davanın adaletli bir sonuca ulaşmasını suçluların en ağır şekilde yargılanmalarını beklemektedir.

Asrın felaketinde tüm can verenleri ve Şampiyon Meleklerimizi rahmetle anıyor acılı ailelerine sabırlar diliyoruz.

Ve halkımızı mümkün olduğunca siyah kıyafetler giymeye davet ediyoruz.