Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazırız

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Eidie twitter'dan duyurdu;11 Nisan'da başlıyoruz