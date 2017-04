Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazırız

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Eidie twitter'dan duyurdu;11 Nisan'da başlıyoruz

After consultations with @AnastasiadesCY & @MustafaAkinci_1 following Sunday's dinner, we have agreed that #CyptusTalks resume 11 April.