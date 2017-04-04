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Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazırız

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Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazırız
Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Son Dakika: CB Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Brüksel'de BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Nisan 'da müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Eidie twitter'dan duyurdu;11 Nisan'da başlıyoruz

 

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